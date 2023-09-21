В Пушкине выбросили улей с пчелами в мусорный бак. Жители опасаются нападения насекомых

Рой пчел не дает покоя жителям одного из домов на Красносельском шоссе в городе Пушкине. Как рассказал «Фонтанке» местный житель Владимир, кто-то оставил рамки с пчелами на мусорной площадке между двумя домами. Жители жалуются, что рой жужжит под окнами и норовит напасть на любого, кто приблизится к мусорным бакам.

Владимир поделился, что жители обращались со своей проблемой в жилищные службы, однако случай оказался неординарным, поэтому там им ничем не смогли помочь и, по его словам, направили в полицию.

читатель «Фонтанки»

Пчеловоды же говорят, что выкинуть улей с пчелами сродни тому, что выкинуть котенка. Утилизировать рамки с живыми пчелами нельзя. Вот какие советы дала опытный пчеловод из Ленобласти Елена Мочулова в разговоре с «Фонтанкой»:

«На видео выброшены старые рамки. Скорее всего, сам пчеловод умер, а его наследники вынесли рамки на помойку, чтобы не заморачиваться. В идеале надо было найти пчеловода и посоветоваться. Пчелы, в данном случае, сами прилетели на мед, поскольку погода стоит теплая и солнечная. Если бы рамки выбросили зимой, то и пчел бы не было».



Елена говорит, что впервые встречается с тем, что кто-то самовольно выбрасывает рамки с медоносными пчелами. Обычно их выставляют на продажу.

«Жителям ничего делать не надо. Через пару дней пчелы улетят сами. Людям сейчас главное поберечься, чтобы не допустить ужалений», — посоветовала пчеловод Елена.



В Северо-Западном управлении Росприроднадзора жителям порекомендовали обратиться в МЧС, если пчелы несут угрозу жизни и здоровью людей. Они смогут отпугнуть пчел спецсредствами. «Фонтанка» обратилась в жилищное агентство Пушкинского района. Специалисты пообещали уточнить информацию по заявке позже.