    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    761мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur103.37

    В Пушкине выбросили улей с пчелами в мусорный бак. Жители опасаются нападения насекомых

    3484
    24 комментария

    Рой пчел не дает покоя жителям одного из домов на Красносельском шоссе в городе Пушкине. Как рассказал «Фонтанке» местный житель Владимир, кто-то оставил рамки с пчелами на мусорной площадке между двумя домами. Жители жалуются, что рой жужжит под окнами и норовит напасть на любого, кто приблизится к мусорным бакам.

    Владимир поделился, что жители обращались со своей проблемой в жилищные службы, однако случай оказался неординарным, поэтому там им ничем не смогли помочь и, по его словам, направили в полицию.

    читатель «Фонтанки»

    Пчеловоды же говорят, что выкинуть улей с пчелами сродни тому, что выкинуть котенка. Утилизировать рамки с живыми пчелами нельзя. Вот какие советы дала опытный пчеловод из Ленобласти Елена Мочулова в разговоре с «Фонтанкой»:

    «На видео выброшены старые рамки. Скорее всего, сам пчеловод умер, а его наследники вынесли рамки на помойку, чтобы не заморачиваться. В идеале надо было найти пчеловода и посоветоваться. Пчелы, в данном случае, сами прилетели на мед, поскольку погода стоит теплая и солнечная. Если бы рамки выбросили зимой, то и пчел бы не было».

    Елена говорит, что впервые встречается с тем, что кто-то самовольно выбрасывает рамки с медоносными пчелами. Обычно их выставляют на продажу.

    «Жителям ничего делать не надо. Через пару дней пчелы улетят сами. Людям сейчас главное поберечься, чтобы не допустить ужалений», — посоветовала пчеловод Елена.

    В Северо-Западном управлении Росприроднадзора жителям порекомендовали обратиться в МЧС, если пчелы несут угрозу жизни и здоровью людей. Они смогут отпугнуть пчел спецсредствами. «Фонтанка» обратилась в жилищное агентство Пушкинского района. Специалисты пообещали уточнить информацию по заявке позже.

    Летом прошлого года медоносные пчелы начали роиться в необычных местах Петербурга. «Фонтанка» разбиралась в этом вопросе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПушкинПчелы
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close