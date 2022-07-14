В Петербурге роятся пчёлы. Откуда они взялись и что с ними делать

Жители Петербурга дважды за короткое время заметили рой пчел, прямо скажем, в нехарактерных местах. Сначала на трансформаторной будке, затем — на крыльце салона красоты. В Росприроднадзоре рассказали, что это было.

предоставили в салоне красоты Hair'isma

Один из последних случаев внезапного появления пчелиного роя произошел в Мурино. Там насекомые облюбовали дверь салона красоты.

«Всё случилось буквально за 15 минут. Рой облепил всю дверь и закрыл нам выход. Яд пчёл — это колоссальный аллерген. Поэтому, конечно, мы не хотели никого подставлять и просто закрыли дверь. У всех была паника. Самая большая проблема — это непонимание, что делать. Позвонили в управляющую компанию, нас отправили в МЧС. Там ответили так, будто это штатная ситуация, которую можно решить своими силами», — рассказала «Фонтанке» управляющая сети салонов Hair'isma Юлия.

Пока одна часть сотрудников пыталась разобраться с проблемой, другая принимала клиентов. Входили они по лестнице через окно. Как объяснила Юлия, инициатива исходила от самих посетителей: «Одна клиентка сказала: "Так, девочки, у меня запись на час. Мне всё равно, дайте залезть"».

Фото: предоставили в салоне красоты Hair'isma Поделиться Поделиться





Конец у истории счастливый. Ни пчелы, ни люди не пострадали. «К нам пришел на помощь знакомый пчеловод. К счастью, у него в машине оказалась форма. В течение полутора часов он очень аккуратно их снимал. Насколько я понимаю, забрал к себе на пасеку», — поделились с «Фонтанкой» в салоне.



Как рассказали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора, необычная картина — результат роения пчел. Это период, во время которого группа насекомых выходит из семьи. Их задача в будущем увеличить популяцию. «Отроившаяся от семьи ячейка включает разновозрастные группы, но 80% ее массива составляют рабочие пчелы до 24 дней. Часто к ним прибивается до 71% трутней», — рассказали в управлении. Там добавляют, что обычно отделившийся от основной семьи рой останавливается в безветренном месте. Улетает он, только получив сигнал пчелок-разведчиц.

Профессиональные пчеловоды имеют возможность подготовиться к роению. Для этого расширяют ульи, прячут их в тени и обеспечивают хорошую вентиляцию воздуха. Чтобы «поймать» отделившийся рой, используют специальные ловушки. Обычно это большого размера ящик, накрытый крышкой с дырками для вентиляции. Такие ловушки ставят рядом с пасекой. Именно в них и переселяется новый рой. Пчелы-разведчицы из отделившегося роя улетают, чтобы подобрать новое место обитания. Процесс поиска занимает до 3 дней.

«В период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи. Таким образом, они малоподвижны в данный период и не представляют угрозы для человека», — рассказывают в управлении Росприроднадзора.

Там добавляют, что самостоятельно заманивать пчел в коробку или ящик все же не стоит. Чтобы не навредить ни себе, ни насекомым, можно позвонить на номер оперативного дежурного: 8 (921) 987-58-99. «Мы в таком случае поможем связаться с пчеловодом, который заберёт их», — добавляют в ведомстве.