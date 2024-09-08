Как в Петербурге три дня голосовали

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Вечером 8 сентября избирательные участки Петербурга закрылись после трехдневного голосования. А еще через пару часов Горизбирком объявил первые результаты губернаторских выборов — пока действующий глава города набирает более 60%.Нарушений горизбирком не заметил. «Фонтанка» вспоминает эти три дня в сентябре.



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Как заявил глава ГИК Максим Мейксин, после обработки 6,12 % бюллетеней Александр Беглов набирает 61,61 %, а Максим Яковлев (ЛДПР), прозванный самым «тихим» кандидатом, — 18,62 %. Далее идет Павел Брагин от «Зеленых» (10,31 %) и Сергей Малинкович от «Коммунистов России» (7,07%).Но впереди еще подсчет подавляющего большинства бюллетеней..



Насчет хода голосования Мейксин подчеркнул: ЧП были, нарушений не зафиксировано. Явка — на 18 часов вечера перевалила за 34 %, и это уже больше, чем на прошлый губернаторских выборах.

Избирательные участки были открыты 6–8 сентября. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвовали замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Параллельно шло голосование на муниципальных выборах и на допвыборах в городской парламент по 18-му округу (они проходили потому, что год назад депутат Алексей Долматов отказался от мандата.



Муниципальные выборы остались совсем без кандидатов от партии «Яблоко» — их не пустили, решив, что конференция была проведена с ошибками. Также обошлись и с кандидатами от КПРФ. Из-за этого в некоторых муниципалитетах конкурс был минимальный, а в среднем по городу он чуть превышал 2 человека на место. В связи с этим на некоторых участках почти не было наблюдателей. А там, где оставшиеся кандидаты были наиболее активными, произошли казусы с документами по направлению наблюдателей — так было в Центральном, Красносельском и Пушкинском районе.



При этом, казалось бы, самые активные кандидаты от «Новых людей», на деле были не готовы к выборам в петербургских реалиях — трое кандидатов рассказали «Фонтанке», что у них почти не было наблюдателей, в партии их не предупреждали, в какой момент нужно снимать и кричать «караул». А уж то, что хорошо бы следить за происходящим на участках ночью, для них и вовсе стало сюрпризом.



В итоге горизбирком отчитывался, что прозрачность выборов обеспечивают в том числе 7 тысяч наблюдателей: около 2 тысяч общественных и примерно по 2,5 тысяч — от кандидатов и от партий. Но сюжет с наблюдателями сложнее, чем голая арифметика.

Голосование Технически эти выборы ничем особенно не отличались от президентских мартовских: под 2 тысячи постоянных избирательных участков, из них примерно каждый четвертый — с КОИБ, никакого онлайн-голосования, участки для петербуржцев, которые проводят выходные на даче. Голосовали военные из Петербурга, которые сейчас находятся в зоне СВО (экстерриториальные участки открыли в новых регионах), а также — полицейские в Мариуполе.



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Как обычно, на некоторых участках были специальные папки со шрифтом Брайля для слабовидящих, а также дежурили сурдопереводчики.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»



Сам губернатор проголосовал в последний день на УИК № 153, что на улице Кораблестроителей, приехал он после мероприятий на Пискаревском кладбище.

В холле школы все время играла музыка, а мужская часть членов «губернаторского» УИКа была в пиджаках. Секретарь избирательной комиссии рассказал, что здесь работают представители РАНХиГС, поэтому внешний вид должен быть соответствующий. Как оказалось, проходящие выборы оказались вызовом в вопросе пирожков. Женщина за прилавком поделилась, что каждый день приезжает в школу к пяти утра и начинает готовить, а просыпаться для этого приходиться в полчетвертого.

За несколько мгновений до появления Александра Беглова один из КОИБов подал голосовой сигнал: «потеряно соединение со сканером». Это был тот КОИБ, в который, как объяснили журналистам, и должен был опускать бюллетени губернатор. Члены УИКа оперативно сориентировались и пригласили главу города ко второму аппарату, стоявшему рядом.



«Такое бывает достаточно редко. Допустим за два дня… третий день сегодня — это впервые. <...> Иногда за счет большого количества бюллетеней сканер может сам по себе засориться. Его надо будет в какой-то момент открыть и протереть», — объяснили члены УИКа.



Явка

Явку сперва считали по губернаторским выборам и по довыборам в петербургский парламент по 18-му округу. Обрабатывать в онлайн-режиме данные обо всех муниципальных округах не успевали, по умолчанию горизбирком предлагал ориентироваться на выборы главы города, делая поправку на 80 тысяч «открепившихся» — они муниципальный бюллетень не должны получать и могут проголосовать только за губернатора. Позже, впрочем, информация о муниципальной явке тоже стала появляться в телеграм-канале главы горизбиркома.



На участках не скрывали, что именно в пятницу ждут самого большого потока бюджетников, а кроме того, в этот день выстроились очереди из военных и курсантов. В итоге по итогам первого дня голосования губернаторская явка составила 16,9% (то есть свой голос отдали 644 тысяч человек). Для сравнения, на президентских выборах в первый день зафиксировали явку в 30,57%. К концу 7 сентября показатель вырос до 27,4% (более миллиона избирателей), на президентских было 54,52%. А вот к вечеру 8 сентября явка перевалила за 34% — получилось, что в третий день голосующих оказалось меньше всего.



Но явка — вещь, подвижная в обе стороны. Самый пронзительной историей этой выборов стали злоключения урны на участке № 573 в Калининском районе. И дело даже не в том, что у нее отвалилось дно. Примечателен участок конфигурацией явки — на стене 7 сентября вывесили данные: пришли 1500 человек, то есть почти 90 процентов. Но в электронной системе написали 50 процентов. В петербургском избиркоме отметили, что это может быть ошибкой (собеседники «Фонтанки» в избиркоме объяснили это иначе — стеснением). И, судя по всему, ошибки с явкой в городе не единичные. На трех дачных участках 8 сентября, например, на №2529 в садоводстве «Флора-2» утром явка упала со 100 процентов до 60. В петербургском избиркоме развели руками — там априори должно быть 100 процентов, ведь голосование там заявительное. Из-за этого по всему Кронштадтскому району, куда записали этот и еще два дачных участка, усредненная явка с 10 до 12 утра стала отрицательной.



Происшествия

Наиболее резонансным происшествием выборов оказалось массовое отравление членов избиркомов в Адмиралтейском районе. Всего число пострадавших составило три десятка, СК возбудил уголовное дело, а компания «Артис — детское питание», которая на добровольных началах кормила комиссии, вынуждена была остановить работу и давать комментарии — в рыбе все-таки дело или нет.

Еще из неэлекторальных историй — сюжет с пафицистской надписью на бюллетене. Таких было несколько на президентских выборах, но в этот раз — по крайне мере публично — зафиксировали один случай в Центральном районе: член УИК заметил раскрывшийся в урне бюллетень, связал это в уме с проголосовавшей наблюдательницей и уведомил органы. Для начала ей оформили мелкое хулиганство, теперь собираются добавить дискредитацию армии, ну и с участка ее удалили. В петербургском избиркоме сказали, что они стоят на страже тайны голосования, а сама женщина может оспорить ситуацию в суде.



Остальное напоминало классическую для Петербурга рутину: наблюдатели и кандидаты сообщали о признаках нарушений, избиркомы проверяли и в большинстве случаев не находили проблем. Сюжет со стирающимися чернилами для ручки признали провокацией, ночной визит главы УИК на участок объяснили забывчивостью. Признаков повторного голосования не обнаружили в МО «Оккервиль», где возникла странная путаница с подписями и выдачей бюллетеней; чуть внимательнее отнеслись к Васильевском острову, откуда в полицию сообщали о задержании «карусельщика», но и там никакого задвоения не нашли.



Не особенно кого-либо всполошили QR-коды на избирательных участках и SMS, которые вели на специальный сервис «Единой России» для подтверждения своей явки на выборы. Его обсудили еще в марте, правда тогда дополнительно упирали на то, что коды — за пределами участков (что сложно сказать про сентябрьский опыт). В Общественной палате заявили, что никто не вправе требовать отчета о голосовании и призвали не переходить по ссылкам, но те, кому они предназначались, вряд ли интересовались мнением палаты.





В муниципалитете «Лиговка-Ямская» на местных выборах, видимо, учтут не все голоса — несколько бюллетеней там оказались с невычеркнутой участницей выборов, которую с них сняли по суду. Внимание на это обратил тоже не допущенный активист Ярослав Костров, а читательница «Фонтанки» подтвердила — ей тоже выдали такой бюллетень. В петербургском избиркоме заметили, что это единичные случаи, но согласились, что такие бюллетени будут считать недействительными.

Как обычно, возникли вопросы к практике открепительного голосования. «Открепленных» должны вычеркнуть из списков по месту прописки, раз они голосуют в другом месте. Но вечером 7 сентября, сразу после закрытия, на участок № 2256 решил заглянуть член горизбиркома — Павел Шапчиц и встретил избирательницу, которая писала жалобу на действия членов УИК. Она обнаружила, что за нее уже кто-то получил бюллетени и по губернаторским, и по муниципальным выборам. Кто именно из членов комиссии расписался в выдаче бюллетеней — ей сообщить отказались.



«Я сама работаю в избирательной комиссии в Московском районе. Я открепилась, чтобы проголосовать за губернатора на другом участке, но постаралась успеть поучаствовать и в муниципальных выборах, а это возможно только по месту прописки. Отпросилась в этот день пораньше и пришла на свой участок за 15 минут до закрытия. Я не сказала члену комиссии, что открепилась, — и поэтому смогла увидеть графу со своим именем в губернаторском журнале. Меня оттуда не вычеркнули, как были должны, а подпись рядом имитировала инициал моей фамилии», — рассказала «Фонтанке» Вера Тихонова. По совету Шапчица она обратилась в полицию, указав на признаки нарушения по ст. 5.22 КоАП (незаконная выдача бюллетеня).



Тем временем Павел Шапчиц вместе с членом ТИК №31 Викторией Андреевой проверил документацию УИК №2256. Выяснилось, что не были вычеркнуты из списков 38 открепившихся избирателей. Рядом с каждым из них стоял карандашный восклицательный знак. Количество подписей в книгах голосования за губернатора не сошлось с цифрами, переданными в ГИК. Сначала было установлено расхождение в 72 голоса, потом члены УИК нашли еще одну книгу, но это позволило снизить градус лишь до 47 голосов. Это объяснили тем, что в книги не внесено надомное голосование — и даже так не удалось найти 30. Как отмечает Шапчиц, безусловно, данные об открепившихся избирателях — большой задел для возможных махинаций.



«Мы ошибочно просто записали не в той строчке человека. Мы уже разобрались, дали письменные объяснения и вычеркнули из списков открепившихся людей», — пояснила «Фонтанке» председатель УИК 2256 Марина Шмыглюк.

Ближе к закрытию участков скандал разыгрался на УИК № 131, что на улице Нахимова. Члена комиссии просто отказались пускать на подсчет голосов — после того, как она, по его словам, обнаружила фиктивное надомное голосование. Если коротко, в списке якобы проголосовавших таким образом оказались ее знакомые, благо все островитяне. Простой тест вопрос-ответ показал, что они никакую урну не вызывали и бюллетень не получали. О чем и написали заявление, правда, передать его в УИК член комиссии уже возможности не имел. Двери перед ним захлопнулись в 8 часов вечера, как и перед корреспондентом «Фонтанки», который успел попасть на участок до 20:00, предъявил необходимые документы, но чем-то не убедил председателя УИК, после чего полиция вывела журналиста с участка.



Позже пошли сообщения о «спортсменах» на уже закрытых для подсчета участках, на одном из них наблюдателя увезла полиция. Как говорили в фильме «Власть огня», сумерки — это время чудес.



Прозрачность В выборном медиацентре, где регулярно выступали представители горизбиркома, Общественной палаты и наблюдателей, неоднократно за эти три дня вспоминали о провокациях. Иногда прямо указывали на авторов фейков — депутат ЗакСа Константин Чебыкин заявил, что все делается по наводке уехавших за границу. Член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин отчитывался, что выборы проходят спокойно.



Но с этим были согласны не все, и Петербург в эти дни жил как будто бы в разных мирах. Днём 8 сентября в медиацентре председатель комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию общественной палаты и член штаба наблюдения за выборами Михаил Кузьмин долго восхищался работой избиркомов: «Мы были на всех участках Пушкинского района. Работа может не эталонная, но очень близко. Везде очень профессиональный подход. Все сотрудники на месте. Все вежливые. Явно вырос уровень подготовки».



Ровно в то же время пост с возмущением опубликовал в соцсетях Сергей Миронов. Его эмоции были ровно противоположные. Особенно его возмутило фото с УИК 1958 в Пушкинском районе, где члены комиссии провели совещание, прикрыв его российским флагом, намотанным на вешалку. Миронов отметил, что в этом районе не допустили наблюдателей, а урны были не опломбированы. «Позору нет предела!»— заключил он.

В городской Общественной палате также отметили: работа полиции и Росгвардии на этих выборах по сравнению с предыдущими кампаниями стала значительно лучше, они отвечают на множество вопросов избирателей и готовы пресекать любые провокации.



Политолог Дмитрий Солонников, член Общественной палаты, рассказывал, что в центре наблюдения, куда выводят данные с камер с участков, много желающих их посмотреть и что туда может приехать любой, дождавшись, когда место освободится, дабы созерцать происходящее на участках. Впрочем, попасть туда не получилось автору телеграм-канала «Ротонда» — в ночь на 7 сентября там стояли очереди из бюджетников, спортсменов и сотрудников администраций разного уровня.



Общий доступ к просмотру видеозаписей с участков был закрыт в 2021 году, решение объясняли необходимостью защиты от злоумышленников. В ЦОН для наблюдателей есть возможность следить за участками через видеотрансляцию с возможностью перемотки, для этого там есть 50 рабочих мест с компьютерами.



К слову о камерах: на ряде УИК они были вынесены к входным дверям. Сотрудники комиссий подтверждали, что установили их аккурат под выборы и после них снимут, но очевидно было, что сам процесс голосования или подсчета они не фиксируют. «Фонтанка» вспомнила странные сообщения, которые бюджетники ранее получили по другому поводу: в них говорилось о контроле посещаемости и сличении по видеокамерам и фото из государственной системы. В горизбиркоме сообщили, что никаких дополнительных камер, кроме тех, что установлены по контракту, на участках не было, а то, что стоит на входе — это уже не зона ответственности комиссии.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Цыганкова/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, от Общественной палаты на участки выезжают пять мониторинговых групп, к которым присоединились участники СВО и представители новых регионов РФ,

Наблюдающие за выборами в Петербурге иностранцы похвалили организацию выборов. В частности, исполнительный помощник главы Национальной избирательной комиссии Сьерра-Леоне: Алекс Саффа, заявил, что российская избирательная система — одна из лучших, которые он видел. Он добавил, что впечатлен процедурой регистрации избирателей, сбором и хранением информации о них, и добавил, что в Африке человек должен сам заявить себя, чтобы попасть в список избирателей.



Глава организационного департамента Комиссии по выборам Филиппин Генезис Маркес Гатдула высказал мнение, что «ЦИК и российское правительство отлично справляются со своей работой». Наблюдатель из Мексики, координатор Национального избирательного совета этой страны Мариса Порчас дала свою оценку: избирательный процесс в РФ отличается «прозрачностью и объективностью».

Итоги Первые итоги видны из результатов, которые показывают КОИБы — электронные урны. Согласно ним, Александр Беглов побеждает, иногда с результатом больше 50 процентов, иногда — меньше.

Сами кандидаты, впрочем, уже согласились с результатами.



«Выборы прошли ровно, вопросов у нас нет, мы признаем результаты», — заявил кандидат Павел Брагин. По его словам, третье место для него — достаточно большой результат. «Коммунист России» Сергей Малинкович отметил, что у него было 150 наблюдателей, а на вопрос, были ли нарушения, предложил обсудить конспиративные квартиры Владимира Ленина. Максим Яковлев о выборах не высказывался. Вместо него в петербургский медиацентр в Доме журналиста приехал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, он похвалил Александра Беглова.

