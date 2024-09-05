Один в поле не кандидат. Как прошла муниципальная кампания в Петербурге

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Главврач от ЕР, воспитатель от ЛДПР, учитель считает бюллетени — примерно такое распределение можно встретить на муниципальных выборах в Петербурге. По итогам выборной кампании туда не смогли попасть сотни оппозиционных активистов, и тем не менее это еще не конец интриги. «Фонтанка» о главных сюжетах муниципальных выборов 2024 года.



Экспозиция

Муниципальные выборы в Петербурге всегда недолюбливали политтехнологи и высокие начальники. Оно и понятно: сотни кандидатов, как выигравших, так и проигравших, и зачастую даже самые четко прописанные сценарии идут не по плану еще даже до дня голосования. Недовольные появляются уже после праймериз «Единой России», которые партия проводит позже других регионов страны — чтобы свои эмоции муниципалы не выразили во время «муниципального фильтра», пропуска на губернаторские выборы. Те, кто не договорился с партиями, пытаются зарегистрироваться в качестве самовыдвиженцев. Нужно собрать совсем чуть-чуть подписей — буквально полтора десятка, но оказывается, что даже в ширине строчек комиссия может увидеть нарушение. Скандалы, жалобы, суд.



Самый жаркий период — агитационный. Но и в этот момент можно пролететь мимо бюллетеня, если юристы найдут лазейку (даже если это и на лазейку не очень похоже) и придут в суд с требованием снять конкурента. И снова — скандалы и жалобы. И только за неделю до выборов можно уверенно дойти до избирателя: снять в этот период кандидата уже нельзя. Но, чтобы всё прошло ровно, нужно еще и выставить наблюдателей — а тут тоже может случиться конфуз: завернуть их списки могут буквально из-за одного пропущенного слова. Ну и затем сами выборы, по итогам которых скептично настроенный житель махнет рукой: «Опять всё как всегда».



Решение, как упорядочить хаос и изменить ситуацию, замаячило на горизонте пару лет назад, после поправок в Конституцию: провести муниципальную реформу, укрупнить муниципалитеты и, возможно, провести перевыборы, установив новый цикл, который с губернаторскими выборами совпадать больше не будет. На заседаниях экспертного клуба, который проводили провластные политтехнологи этим летом, несколько раз говорили, что избранным осенью муниципальным депутатам, возможно, уже через два года придется сдавать мандаты. Можно предположить, что поэтому «Единая Россия» в этот раз сделала ставку на бюджетников: почти в каждом муниципалитете у партии есть в кандидатах врачи и педагоги.



Чтобы дорисовать фон, на котором разворачиваются события, нужно добавить еще пару деталей. Одна из них — СВО, после начала которой наиболее оппозиционные деятели разъехались, а на месте оппонентов власти неожиданно оказались националисты и волонтеры-гуманитарщики. Другая деталь — общая усталость. Пять лет назад по технологии «муниципальный убер» в депутаты прошло немало людей, которых набирали в некотором смысле по объявлению, обещая возможность что-то менять. Но оказалось, что для видимых изменений нужна команда, а статус муниципального депутата, помимо не очень больших возможностей и чаще всего работы на общественных началах, награждает его обладателя еще и обязанностями — например, отчитываться о расходах и доходах (в последние годы, правда, в усеченном формате). Политические партии, искавшие кандидатов в свои ряды, в этом году часто сталкивались с вопросом: «Зачем?».



Цифры

Пять лет назад на 1560 депутатских мандатов претендовали 7018 кандидатов. Зарегистрированы были 5305 кандидатов, отказано в регистрации 1340 кандидатам, оставшиеся кандидаты снялись сами или не принесли документы. На 1560 мандатов претендовали 1678 самовыдвиженцев, 1471 кандидат от «Единой России», 510 от «Справедливой России», 505 представителей ЛДПР, 436 от КПРФ, 409 от «Яблока», 241 от Партии Роста.



Финальной статистики с этих выборов еще нет. Последний раз в телеграм-канале председатель горизбиркома Максим Мейксин писал об итогах регистрации в конце июля. Цифры были такие: выдвинуты были 4583 кандидата, зарегистрированы 3490. Из них 664 — самовыдвиженцы, 2826 — представители партий. На этих выборах нет кандидатов от партии «Яблоко» и почти нет от КПРФ: районные избирательные комиссии решили, что партии провели конференции по выдвижению с ошибками. После «Единой России» больше всего выставили кандидатов ЛДПР (419) и «Новые люди» (284).



Из-за низкого интереса к выборам в некоторых муниципалитетах конкурс на место получился минимальным, а «Единая Россия» еще до выборов может праздновать победу. Например, в Пушкинском районе в поселке Тярлево на 10 мест претендует 10 кандидатов от «Единой России», один от ЛДПР и один от КПРФ. Справедливости ради — так не во всех муниципалитетах, однако определенные качественные особенности кандидатов прослеживаются почти везде. Например, в муниципалитете «Светлановское» кандидатами от «Единой России» стали главврачи детской поликлиники, двух взрослых, КВД, ПНД, взрослой стоматологии, директор центра социального обслуживания, замглавврача женской консультации, а также три директора спортивных учреждений. В этом же муниципалитете ЛДПР представляют воспитатели детсада, логопед и специалист дома детского творчества. Из-за такого скопления бюджетников на этих выборах избирательным комиссиям пришлось искать пересечения: по закону не может подчиненный считать голоса начальника. Например, после внимания медиа выяснилось, что в школе 192 больше не трудятся две сотрудницы избирательных комиссий 544 и 545 — уже экс-работникам гимназии предстоит считать голоса директора Светланы Масленниковой, которая баллотируется от «Единой России» в Пискаревке. В соседнем округе — Финляндском — судя по всему, все еще осталась такая зависимость: Светлана Константинова, директор школы 138, там избирается от «Единой России», а в УИК 521, расположенной в этой же школе, числится ее заместитель по воспитательной работе Бронислава Скачкова.



«Родина» в рукаве

Самым показательным на этих выборах стал Адмиралтейский округ. Там за неделю до выборов через суд сняли всех десятерых кандидатов от «Справедливой России». От этой партии выдвигался в депутаты действующий глава округа Евгений Барканов (родственник депутата Госдумы Сергея Соловьева, бывшего вице-спикера петербургского парламента прошлого созыва). Барканов, как и другие связанные с бывшим руководством петербургского парламента деятели, внутрипартийное голосование «Единой России» проиграл. В отличие от остальных Барканов решил попробовать удачу с другой партией. В суде ему и его команде вменили то, чем занимаются все муниципальные, да и не только, чиновники: муниципальные подарки и экскурсии там расценили как подкуп избирателей. В итоге справедливороссов сняли, и в округе осталось 11 кандидатов, 10 из которых — представители «Единой России». В «Адмиралтейском» два избирательных округа. В итоге в одном из них осталось пять кандидатов, претендующих на пять мест, — выборы могли не состояться. Однако утром 5 сентября выяснилось, что, не пригласив часть членов избиркома, районная комиссия № 1 рассмотрела вопрос о восстановлении регистрации кандидата от «Родины» Георгия Хитрова. Ему отказали еще 23 июля, с тех пор прошло больше, чем 10 дней, чтобы обжаловать это решение. Но избирательная комиссия по-своему расценила нормы о сроках.

Правые не у руля

Самым оппозиционным по итогам прошлых выборов в Петербурге стал Центральный район: в трех муниципалитетах оппозиция получила большинство, но лишь в одном смогла договориться и выбрать своего главу. В итоге глава муниципалитета «Владимирский» Денис Тихоненко, избравшийся в 2019 году от «Яблока», поставил подпись в поддержку кандидата в губернаторы от «Единой России» Александра Беглова, а еще попросил не называть его оппозиционером и идет на новые выборы в качестве самовыдвиженца. В соседнем округе — «Литейном» по итогам регистрации оказалось немало оппозиционных кандидатов, однако в итоге часть из них с выборов сняли по суду: кого-то за слишком узкие строчки в подписных листах, а кого-то за опубликованные без спроса фотографии в соцсетях — это суд счел нарушением при агитации.



Одним из самых громких процессов стал суд между националистом из «Общества.Будущее» Саввой Федосеевым, организатором сбора помощи для участников СВО, и представителем узбекской диаспоры кандидатом от «Единой России» Равшанбеком Курбановым.



История получилась запутанной: сначала Федосеев опубликовал фотографию, как человек, похожий на Курбанова, срывает его агитационные плакаты. Для сравнения он добавил фотографию самого Курбанова. Это единоросс расценил как нарушение авторского права и обратился в суд. На заседания к Федосееву ходили по несколько десятков слушателей, в том числе бывших военных. Нынешние — записывали видео с фронта, ругая власти Петербурга за то, что якобы поддерживают не тех. Популярности эта история «Единой России» точно не добавила, более того, абсолютно перебила в информационном пространстве продвижение по линии партии участников СВО — по итогам праймериз там заявляли, что порядка 20 ветеранов будут участвовать в выборах.



Пока Федосеев отвлекал на себя информационное внимание, 14 его соратников из «Общества.Будущее» смогли зарегистрироваться и сохранить свои позиции в качестве кандидатов в других муниципалитетах в разных районах города. Часть из них выдвигается от партии «Новые люди».



Не совсем выжженное поле

Помимо снятия с выборов Федосеева, а еще с десяток активистов движения «Центральный район за доступную среду», в том числе Ярослава Кострова, яблочников, коммунистов и еще нескольких сотен человек, были еще обыски и уголовное дело в отношении Нэлли Вавилиной, главы «Гавани», которая баллотируется от «Справедливой России», и отказ допускать с более сотни наблюдателей в Центральном, Калининском, Красносельском районах города. Но даже с этими вводными всё еще сложно сказать, что всё решено и результат однозначен. Как минимум в пяти муниципалитетах Петербурга в разных районах города всё еще идут битвы, но не улицах, а в кабинетах.



Их отголоски можно увидеть через решения, принимаемые избиркомами. Например, в муниципалитете «Смольнинское» за два дня до выборов сняли кандидата от «Единой России» Наталью Завадскую, хотя сама она не подтвердила «Фонтанке», что передумала участвовать в выборах и что заявление в избирком писала именно она. По ее же округу удивительным образом удалось зарегистрироваться самовыдвиженцем блогеру Павлу Смоляку. Еще пару лет назад он повторял у себя в канале на 3 тысячи человек тезисы Евгения Пригожина, а теперь неожиданно начал не критиковать, а хвалить губернатора и Смольный. В соседней «Лиговке-Ямской», по информации «Фонтанки», за то, чья команда пройдет, борется сразу несколько групп: нынешний врио главы местной администрации Павел Созинов, родственница главреда «Петербургского дневника» Екатерина Смирнова и Дмитрий Путинцев, родственник Григория Путинцева, некогда чиновника Смольного и главы мотоассоциации. В Невском районе, по словам собеседников «Фонтанки», не нашли понимание представители районной власти и депутат заксобрания Игорь Высоцкий. Часть кандидатов, о которых они не договорились, избираются в округе «Правобережный».

В Кронштадте судьба сына экс-главы Госдумы Бориса Грызлова, Дмитрия, выдвинутого «Единой Россией», до последнего момента была неопределенной. Впрочем, один из собеседников «Фонтанки», считает, что на днях у него появились заступники, благодаря которым теперь есть шансы. А в «Новоизймайловском» сына бывшей чиновницы времен Матвиенко Нины Шубиной, Сергея, теснит глава местной администрации «Московской заставы» Игорь Морозов, работающий также политтехнологом на выборах губернатора. В «Сосновой поляне» жители получат чуть ли не самый большой бюллетень; до выборов там несколько раз пытались уволить главу местной администрации, на выборах ему отказали в регистрации. Несколько десятков кандидатов участвуют в выборах в «Звездном», где бывший глава Максим Разинков стал фигурантом уголовного дела, а затем, по некоторым данным, уехал на СВО. И это — лишь видимая часть.