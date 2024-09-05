В «Адмиралтейском округе» пересмотрели решение об отказе в регистрации кандидату от «Родины», чтобы выборы состоялись

Территориальная избирательная комиссия № 1 Адмиралтейского района Петербурга восстановила на выборах кандидата от партии «Родина» Георгия Хитрова. В партии утверждали, что не собирались обжаловать недопуск кандидатов на выборы.



Как 5 сентября обратил внимание в соцсетях в прошлом председатель районной избирательной комиссии Борис Островский, на сайте избиркома Адмиралтейского района появилось решение от 2 сентября о регистрации Георгия Хитрова. Документы о его участии в выборах депутатов муниципалитета «Адмиралтейский» решили проверить на «соответствие порядку выдвижения» и не нашли препятствий к регистрации.