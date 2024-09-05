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    Выборы

    В «Адмиралтейском округе» пересмотрели решение об отказе в регистрации кандидату от «Родины», чтобы выборы состоялись

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    6 комментариев

    Территориальная избирательная комиссия № 1 Адмиралтейского района Петербурга восстановила на выборах кандидата от партии «Родина» Георгия Хитрова. В партии утверждали, что не собирались обжаловать недопуск кандидатов на выборы.

    Как 5 сентября обратил внимание в соцсетях в прошлом председатель районной избирательной комиссии Борис Островский, на сайте избиркома Адмиралтейского района появилось решение от 2 сентября о регистрации Георгия Хитрова. Документы о его участии в выборах депутатов муниципалитета «Адмиралтейский» решили проверить на «соответствие порядку выдвижения» и не нашли препятствий к регистрации.

    Хитрову отказали в участии в выборах 23 июля. Тогда в партии «Родина» заявляли изданию «Закс.ру», что не будут обжаловать это решение. Тем не менее на обжалование было всего 10 дней. Этот срок вышел. «Этот случай войдет в историю», — резюмирует Островский, отмечая, что решение приняли без желания кандидата и за пределами сроков, установленных законом.

    На прошлой неделе с выборов в «Адмиралтейском округе» сняли всех кандидатов от «Справедливой России». В итоге в одном из избирательных округов остались только кандидаты от «Единой России» — пять человек на пять мест. По закону выборы при таком раскладе не должны были состояться. Теперь же, при появлении шестого кандидата, формально выборы стали конкурентными.

    Выборы в муниципальные советы Петербурга пройдут 6, 7 и 8 сентября.

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    Комментарии 6

    ЛуМумба05 Сен 2024 в 11:58
    Лучше Хитрову сейчас сняться, чтобы свою честь сохранить и не участвовать в балагане. Лучше новые выборы чем вот это вот всё
    +4−0
    Cashmare05 Сен 2024 в 11:56
    клоуны поняли, что останутся без денег на проведение выборов
    +3−0
    Инкогнито202105 Сен 2024 в 11:53
    стало стыдно от совершенного преступления ???
    +4−0
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