Активиста Кострова сняли с выборов из-за публикации картинок проекта терминала ВСМ

Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию активиста Ярослава Кострова, который баллотировался в Литейном округе. Поводом для этого стала картинка в группе «Центральный район за доступную среду».



Иск против Кострова подал кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Казарин. Он посчитал пост агитационным и увидел в нем картинку, опубликованную с нарушением авторского права.

В подтверждение этого представитель истца приложил ответ из «Первого проектного института». Его руководитель подтвердил, что авторство проекта будущего терминала Высокоскоростной магистрали принадлежит им.