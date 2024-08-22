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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Активиста Кострова сняли с выборов из-за публикации картинок проекта терминала ВСМ

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    Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию активиста Ярослава Кострова, который баллотировался в Литейном округе. Поводом для этого стала картинка в группе «Центральный район за доступную среду».

    Иск против Кострова подал кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Казарин. Он посчитал пост агитационным и увидел в нем картинку, опубликованную с нарушением авторского права.

    В подтверждение этого представитель истца приложил ответ из «Первого проектного института». Его руководитель подтвердил, что авторство проекта будущего терминала Высокоскоростной магистрали принадлежит им.

    Хоть в самом посте не было ничего про выборы, в избирательной комиссии рассудили, что текст о терминале создает положительный образ кандидата.

    В суде Костров настаивал, что пост писал не он, а группу он не ведет и администратором ее не является, а в контактах можно указать кого угодно.

    Несмотря на это, суд поддержал истца и регистрацию Кострова отменил.

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