Активиста Кострова сняли с выборов из-за публикации картинок проекта терминала ВСМ

Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию активиста Ярослава Кострова, который баллотировался в Литейном округе. Поводом для этого стала картинка в группе «Центральный район за доступную среду».
Иск против Кострова подал кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Казарин. Он посчитал пост агитационным и увидел в нем картинку, опубликованную с нарушением авторского права.
В подтверждение этого представитель истца приложил ответ из «Первого проектного института». Его руководитель подтвердил, что авторство проекта будущего терминала Высокоскоростной магистрали принадлежит им.
Хоть в самом посте не было ничего про выборы, в избирательной комиссии рассудили, что текст о терминале создает положительный образ кандидата.
В суде Костров настаивал, что пост писал не он, а группу он не ведет и администратором ее не является, а в контактах можно указать кого угодно.
Несмотря на это, суд поддержал истца и регистрацию Кострова отменил.