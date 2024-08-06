Размером не вышли. Суд в Петербурге отменил регистрацию кандидатов из-за высоты строчек в подписных листах

Смольнинский районный суд Петербурга за месяц до дня голосования снял с выборов граждан, которых до этого зарегистрировали кандидатами в депутаты в Центральном районе. Они собрали подписи в поддержку своего выдвижения и, чтобы данные поместились в подписной лист, увеличили высоту строчек. За это зацепились их соперники, так или иначе связанные с действующими муниципальными властями, и подали на них в суд.
32-летняя Дина Головина живет по соседству с муниципалитетом «Литейный округ». И хоть работа ее связана с телевидением — она трудится в отделе закупок ВГТРК, уже некоторое время Дина активно участвует в жизни района. То у Фонда капремонта запросит документы, то обратит внимание коммунальщиков на обвалившуюся штукатурку или неокрашенную дверь, а заодно соседям поможет, если им нужно составить жалобы. Пойти на выборы ее позвала команда местного активиста Ярослава Кострова.
«До этого я в выборах не участвовала, но так как муниципалитет рядом, постоянно с ними общалась», — говорит Дина. Всё поменялось, как только она собралась на выборы, собрала подписи и стала зарегистрированным кандидатом: «Их аффилированное лицо подало на меня в суд. Я к ним пришла и спрашиваю: зачем? А они отвечают: это не мы. Но я, конечно, очень удивлена. У меня сразу розовые очки упали, я ведь думала, что в муниципалитеты люди идут, чтобы жизнь района улучшать».
В суд на Головину подал 21-летний студент Политеха Леонид Дроздецкий. В его соцсетях — рэп и розыгрыш кроссовок, а в друзьях глава округа Павел Дайняк (на звонок «Фонтанки» Дайняк не ответил).
Их иски составлены однотипно. Кандидаты считают, что их права были нарушены, так как в подписных листах, которые сдали оппоненты в районные избиркомы, нарушена типовая форма. Кандидаты изменили высоту нескольких строк, где подписывались избиратели, а оставшиеся свободными строки уменьшили — а закон, посчитали истцы, требует, чтобы строки были одинаковые, так как это гарантирует соблюдение прав избирателей.
Формально иски поданы против районных избирательных комиссий. На заседаниях они не поддерживали истцов. «Хотел бы сказать, что практика уменьшения строчек общеизвестна. До этого подобных исков в практике судов не было», — сказал на одном из заседаний
Однако с такой точкой зрения не согласился представитель городской избирательной комиссии Олег Зацепа.
«В приложении 67-го федерального закона о гарантии избирательных прав установлена форма подписного листа, в примечании указано, что в нем должно быть пять строк. Они могут быть разной ширины, но они предназначены для внесения данных избирателей. Если одна или две строки сделаны шире, а остальные имеют ширину символическую и не поддаются рукописному заполнению, то фактически это нарушение формы листа, потому что строк, предназначенных для внесения формы избирателей, становится меньше. Нарушение формы листа влечет признание недействительными всех подписей, которые содержатся в данном листе. Регистрация кандидата может быть признана необоснованной», — пояснил юрист горизбиркома.
В переводе с юридического на человеческий: если строчка слишком маленькая для того, чтобы вписать туда читаемые данные, то она как бы и не строчка вовсе, а значит форма неверная.
«Ни один закон не регламентирует конкретную высоту строк в подписных листах, это иск в защиту прав кандидата, но он сам так и не пояснил, чем нарушены его права. Права же избирателей нарушены не были», — возражал адвокат Максим Богданков.
Сами же кандидаты, регистрацию которых в итоге отменили, удивлялись: как их соперники смогли получить подписные листы, ведь там указаны персональные данные, и эти документы должны были храниться исключительно в избирательных комиссиях и не передаваться третьим лицам. Внятного ответа на этот вопрос им не дали.
Несмотря на всю, казалось бы, абсурдность доводов, с позицией истцов согласился представитель прокуратуры, а затем и суд: он обязал районные избиркомы регистрацию кандидатов отменить и документы изучить заново.
Представители истцов в перерывах между заседаниями ухмылялись: «Ну не может же быть такого, что вы получаете справку в госоргане, а госорган как хочет, так и рисует высоту строчек и меняет типовое расположение».
«Если законом предусмотрено заполнение утвержденной формы, то следует соблюдать закон. Местное самоуправление и местная самодеятельность — это не одно и то же», — сказал «Фонтанке» глава муниципалитета «Смольнинское» и кандидат от «Единой России» Григорий Ранков (в суде участвовали сотрудники местной администрации).
Помимо Центрального района, аналогичные иски в ближайшие дни будут рассматривать во Фрунзенском районном суде. Там кандидаты (Кристина Матюшкина из районного центра физкультуры и спорта, Руслан Бегунов — тренер по каратэ и боец Халит Гочияев) по аналогичным основаниям хотят снять своих соперников-самовыдвиженцев, которые пытаются попасть на выборы в муниципалитет «Купчино» вместе с командой нынешнего главы МО
Иски кандидатов против своих соперников — одна из политтехнологий, может быть, и юридически обоснованная, но довольно спорная с морально-этической точки зрения. Ведь вместо того, чтобы бороться с соперником за избирателя, кандидат пытается выкинуть его из политической борьбы, часто имея при этом административную поддержку. Помимо самовыдвиженцев, технологией борьбы в судах на этих выборах воспользовалась команда ЛДПР, выдвигающаяся в Горелово, — на прошлой неделе по их искам с выборов там сняли кандидатов от КПРФ, которых, в отличие от других районов, изначально зарегистрировали.
Всего на выборы, которые состоятся в сентябре в 110 муниципальных образованиях, зарегистрировали 3,5 тысячи кандидатов. Они претендуют на
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»