Размером не вышли. Суд в Петербурге отменил регистрацию кандидатов из-за высоты строчек в подписных листах

Фото: AMilkin / iStock Поделиться Поделиться





Смольнинский районный суд Петербурга за месяц до дня голосования снял с выборов граждан, которых до этого зарегистрировали кандидатами в депутаты в Центральном районе. Они собрали подписи в поддержку своего выдвижения и, чтобы данные поместились в подписной лист, увеличили высоту строчек. За это зацепились их соперники, так или иначе связанные с действующими муниципальными властями, и подали на них в суд.



32-летняя Дина Головина живет по соседству с муниципалитетом «Литейный округ». И хоть работа ее связана с телевидением — она трудится в отделе закупок ВГТРК, уже некоторое время Дина активно участвует в жизни района. То у Фонда капремонта запросит документы, то обратит внимание коммунальщиков на обвалившуюся штукатурку или неокрашенную дверь, а заодно соседям поможет, если им нужно составить жалобы. Пойти на выборы ее позвала команда местного активиста Ярослава Кострова.



«До этого я в выборах не участвовала, но так как муниципалитет рядом, постоянно с ними общалась», — говорит Дина. Всё поменялось, как только она собралась на выборы, собрала подписи и стала зарегистрированным кандидатом: «Их аффилированное лицо подало на меня в суд. Я к ним пришла и спрашиваю: зачем? А они отвечают: это не мы. Но я, конечно, очень удивлена. У меня сразу розовые очки упали, я ведь думала, что в муниципалитеты люди идут, чтобы жизнь района улучшать».



В суд на Головину подал 21-летний студент Политеха Леонид Дроздецкий. В его соцсетях — рэп и розыгрыш кроссовок, а в друзьях глава округа Павел Дайняк (на звонок «Фонтанки» Дайняк не ответил). 21-летний студент в суд не явился, его представлял юрист. Также не явились и другие истцы-кандидаты, которые по тем же основаниям захотели снять с десяток соперников, выдвигающихся на выборы в округа «Смольнинское» и «Литейный».

Их иски составлены однотипно. Кандидаты считают, что их права были нарушены, так как в подписных листах, которые сдали оппоненты в районные избиркомы, нарушена типовая форма. Кандидаты изменили высоту нескольких строк, где подписывались избиратели, а оставшиеся свободными строки уменьшили — а закон, посчитали истцы, требует, чтобы строки были одинаковые, так как это гарантирует соблюдение прав избирателей.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Формально иски поданы против районных избирательных комиссий. На заседаниях они не поддерживали истцов. «Хотел бы сказать, что практика уменьшения строчек общеизвестна. До этого подобных исков в практике судов не было», — сказал на одном из заседаний 5 августа глава избиркома № 30 Центрального района Владимир Соколов.



Однако с такой точкой зрения не согласился представитель городской избирательной комиссии Олег Зацепа.

«В приложении 67-го федерального закона о гарантии избирательных прав установлена форма подписного листа, в примечании указано, что в нем должно быть пять строк. Они могут быть разной ширины, но они предназначены для внесения данных избирателей. Если одна или две строки сделаны шире, а остальные имеют ширину символическую и не поддаются рукописному заполнению, то фактически это нарушение формы листа, потому что строк, предназначенных для внесения формы избирателей, становится меньше. Нарушение формы листа влечет признание недействительными всех подписей, которые содержатся в данном листе. Регистрация кандидата может быть признана необоснованной», — пояснил юрист горизбиркома.



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В переводе с юридического на человеческий: если строчка слишком маленькая для того, чтобы вписать туда читаемые данные, то она как бы и не строчка вовсе, а значит форма неверная.



«Ни один закон не регламентирует конкретную высоту строк в подписных листах, это иск в защиту прав кандидата, но он сам так и не пояснил, чем нарушены его права. Права же избирателей нарушены не были», — возражал адвокат Максим Богданков.



Сами же кандидаты, регистрацию которых в итоге отменили, удивлялись: как их соперники смогли получить подписные листы, ведь там указаны персональные данные, и эти документы должны были храниться исключительно в избирательных комиссиях и не передаваться третьим лицам. Внятного ответа на этот вопрос им не дали.

Несмотря на всю, казалось бы, абсурдность доводов, с позицией истцов согласился представитель прокуратуры, а затем и суд: он обязал районные избиркомы регистрацию кандидатов отменить и документы изучить заново.

Представители истцов в перерывах между заседаниями ухмылялись: «Ну не может же быть такого, что вы получаете справку в госоргане, а госорган как хочет, так и рисует высоту строчек и меняет типовое расположение».

«Если законом предусмотрено заполнение утвержденной формы, то следует соблюдать закон. Местное самоуправление и местная самодеятельность — это не одно и то же», — сказал «Фонтанке» глава муниципалитета «Смольнинское» и кандидат от «Единой России» Григорий Ранков (в суде участвовали сотрудники местной администрации).



Помимо Центрального района, аналогичные иски в ближайшие дни будут рассматривать во Фрунзенском районном суде. Там кандидаты (Кристина Матюшкина из районного центра физкультуры и спорта, Руслан Бегунов — тренер по каратэ и боец Халит Гочияев) по аналогичным основаниям хотят снять своих соперников-самовыдвиженцев, которые пытаются попасть на выборы в муниципалитет «Купчино» вместе с командой нынешнего главы МО № 72 Павла Швеца.



Иски кандидатов против своих соперников — одна из политтехнологий, может быть, и юридически обоснованная, но довольно спорная с морально-этической точки зрения. Ведь вместо того, чтобы бороться с соперником за избирателя, кандидат пытается выкинуть его из политической борьбы, часто имея при этом административную поддержку. Помимо самовыдвиженцев, технологией борьбы в судах на этих выборах воспользовалась команда ЛДПР, выдвигающаяся в Горелово, — на прошлой неделе по их искам с выборов там сняли кандидатов от КПРФ, которых, в отличие от других районов, изначально зарегистрировали.

