За выборами губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге будут следить 7 тысяч наблюдателей

В Петербурге за сентябрьскими выборами будут следить около 7 тысяч наблюдателей. Об этом 4 сентября на заседании горизбиркома сообщил его председатель Максим Мейксин.



Он отметил, что наблюдатели направлены от общественной палаты и восьми политических партий.

«Интерес большой — в два раза больше, чем на выборах президента», — добавил он.

В Петербурге уже открылся 1 951 избирательный участок. То есть в среднем на участках будет по 3–4 наблюдателя.

Накануне кандидаты в муниципальные депутаты в Центральном районе города заявили, что им массово отказали в направлении наблюдателей на участки, сославшись на то, что они неверно оформили документы. Например, — не указали наименование избирательной комиссии, написав только номер. Отказы пришли самовыдвиженцам из группы «Центральный район за доступную среду», представителям «Новых людей» и другим кандидатам.