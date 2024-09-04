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Город Выборы За выборами губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге будут следить 7 тысяч наблюдателей

За выборами губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге будут следить 7 тысяч наблюдателей

1 697
22 комментария

В Петербурге за сентябрьскими выборами будут следить около 7 тысяч наблюдателей. Об этом 4 сентября на заседании горизбиркома сообщил его председатель Максим Мейксин.

Он отметил, что наблюдатели направлены от общественной палаты и восьми политических партий.

«Интерес большой — в два раза больше, чем на выборах президента», — добавил он.

В Петербурге уже открылся 1 951 избирательный участок. То есть в среднем на участках будет по 3–4 наблюдателя.

Накануне кандидаты в муниципальные депутаты в Центральном районе города заявили, что им массово отказали в направлении наблюдателей на участки, сославшись на то, что они неверно оформили документы. Например, — не указали наименование избирательной комиссии, написав только номер. Отказы пришли самовыдвиженцам из группы «Центральный район за доступную среду», представителям «Новых людей» и другим кандидатам.

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Комментарии
22
Отец Родной
4 сентября 2024, 12:28
На этих 7 тысяч наблюдателей будет потрачен бюджет одной-двух небольших стран, полагаю?
Cashmare
4 сентября 2024, 12:23
за всеми мобильными пеньками не уследишь, они чуть что - сразу "урррр, урррр", и разлетелись на новые места
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