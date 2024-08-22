Обыски вместо бюллетеня. Из СК главу муниципалитета «Гавань» отпустили спустя 10 часов

Фото: страница Нэлли Вавилиной Вконтакте Поделиться Поделиться





Главу петербургского муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилину, кандидата в муниципальные депутаты от «Справедливой России», отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. Обвинение ей не предъявили, хотя в постановлении о возбуждении уголовного дела и указано, что Вавилина «злостно не исполнила требования суда», не восстановив на работе бывшего главу местной администрации. «Фонтанка» разбиралась в кадровом вопросе, ставшем предвыборным уголовным делом.



В 2019 году на муниципальных выборах в муниципалитете «Гавань» победила оппозиция. Семь мандатов из десяти получили кандидаты от «Справедливой России» во главе с Нэлли Вавилиной.

Главой местной администрации первый год была Лариса Панина, которая руководила этим органом еще в прошлом созыве. Вавилину она не устраивала до такой степени, что она пожаловалась на Панину в экономическую полицию — на заключенный контракт с фирмой-однодневкой. В итоге в 2020 году провели конкурс на нового главу администрации. Победителем стал Петр Зерников, он помогал Вавилиной с агитацией во время выборов, в том числе раздавал листовки. Однако спустя некоторое время и к Зерникову у Вавилиной возникли претензии. В частности, она утверждала, что за несколько месяцев глава администрации не заключил ключевые контракты, а жители стали жаловаться на благоустройство, зато якобы предложил установить в муниципалитете систему отслеживания работы сотрудников и очень рьяно проверял, кто во сколько приходит на работу. В 2021 году Вавилина предложила ему уволиться, но он отказался.



Другая версия на этот счет у самого Зерникова. «До этого я длительное время возглавлял службы экономической безопасности крупных финансовых корпораций. Для меня было не ново разбираться в финансовой документации. При мне в бумагах муниципалитета был полный порядок», — рассказал он «Фонтанке». 18 мая 2021 года, по словам Зерникова, он пришел на работу, а его кабинет был опечатан вместе с его личными вещами. Тогда же он говорил «Закс.ру»: «Замечаний в мой адрес никогда не поступало. Были бы претензии — можно было бы с этим работать. В результате работы появляются благодарности, либо неблагодарности».



Уволить Зерникова решил муниципальный совет, тогда как должна была лично Вавилина — именно поэтому, говорит он, в 2022 году суд встал на его сторону. По его словам, он даже не успел приехать на работу, когда узнал, что снова уволен. Он снова обратился в суд и опять его выиграл. На этот раз, добавляет он, Вавилина не указала причину увольнения.

Зерников также подавал в суд с требованием компенсации — за это время, по его словам, муниципалитет задолжал ему более 6 млн рублей, однако получить их, несмотря на решение суда, у него до сих пор не вышло.



В муниципалитете «Гавань» «Фонтанке» сообщили, что Зерникова несколько раз восстанавливали на работе и выплачивали ему зарплату — один раз он около полутора месяцев был на больничном, и лишь когда больничный лист закончился, его в очередной раз уволили. «Мы ему все выплатили, что должны были, конечно, это суммы в разы меньше, чем 6 млн рублей», — отметили в муниципалитете. По словам собеседника в «Гавани», Зерников несколько раз обращался в СК, но там в возбуждении дела отказывали. Однако в мае 2024-го все же передумали и возбудили 315-ю статью УК РФ (неисполнение решения суда).



«Мы знали об уголовном деле, в течение этих трех месяцев никто не проводил никаких активных следственных действий, и лишь сейчас, за две с половиной недели до выборов, пришли с обысками, причем не только к Нэлли, но и к ее пожилой 83-летней больной маме, она весь вечер плачет», — рассказали в «Гавани».

Адвокат Нэлли Вавилиной Дмитрий Калиниченко сообщил «Фонтанке», что обвинение ей не предъявлено: «Проводится проверка в рамках предварительного расследования по заявлению гражданина Зерникова. Вавилина не задерживалась, при проведении обыска интересующие правоохранительные органы документы по трудовому спору были выданы добровольно». «Дело инициировано из-за активной политической позиции Нэлли Юрьевны и выборов в муниципальном округе», — уверен он.



О политическом давлении днем заявила и лидер петербургских эсеров Надежда Тихонова. «Сегодня утром Нэлли Вавилина должна была идти заверять бюллетень, но утром у нее дома и на рабочем месте прошли обыски. Дело политическое. Трудовым спором пытаются давить и дискредитировать нашего сильного кандидата».



Нэлли Вавилина в созыве 2009–2014 годов была заместителем главы муниципального образования. Одновременно, с 2005 по 2016 годы, была помощницей депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева. Через полгода после выборов 2019 года в мире обьявили пандемию коронавируса. Вавилина, будучи главой муниципалитета, регулярно рассказывала в соцсетях о ситуации в госпитале в Ленэскпо и Покровской больнице. Как писала РБК, благодаря Вавилиной в СМИ обнародовали обращение медперсонала Покровской больницы к губернатору города, когда в медучреждении, не приспособленном для приема пациентов с COVID-19, заразились коронавирусом 87 сотрудников. Как и депутат Ковалев, Вавилина регулярно выступала против сноса исторических зданий — манежа лейб-гвардии Финляндского полка, исторических бань. А еще — против застройки Галерной гавани плавучими домами (сейчас эти работы остановили). Также она подавала в суд против платной парковки на Васильевском острове.

