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    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Суд снял с выборов активиста Савву Федосеева. Иск подал представитель узбекской диаспоры и бывший депутат Литейного округа

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    Смольнинский районный суд Петербурга 23 августа снял с выборов активиста Савву Федосеева, который шел на выборы в Литейном округе в качестве самовыдвиженца. Причиной стала агитация Федосеева.

    Иск подал представитель узбекской диаспоры кандидат от «Единой России» Равшанбек Курбанов. Курбанов обратился в суд из-за агиток, которые напечатал Федосеев. В визитках, которые он собирался раздавать жителям, был напечатан QR-код, ведущий в телеграм-канал Федосеева. Это, уверяли юристы, агитационная площадка, которую Федосеев не заявил в избирком. Кроме того, Федосеев опубликовал фотографию без разрешения автора и самого Курбанова. В суде представитель Курбанова также обвинил кандидата в разжигании розни и заявил, что его подзащитный теперь получает угрозы от неизвестных.

    Поддержать Федосеева пришли почти 50 человек, они читали молитвы.

    Федосеев в августе сообщал, что человек, похожий на его конкурента из «Единой России», срывал его агитацию в подъездах, — это попало на камеры наблюдения. Тогда же он публиковал фото Курбанова.

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    Комментарии 29

    28259141922 Авг 2024 в 18:41
    Позорище.
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