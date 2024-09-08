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    В петербургском избиркоме объявили первые результаты выборов губернатора. Беглов набирает более 50 % голосов

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    59 комментариев

    В петербургском избиркоме объявили первые результаты выборов губернатора. Беглов набирает более 60 % голосов

    Как заявил вечером 8 сентября глава горизбиркома Максим Мейксин, по итогам обработки 2,59% бюллетеней Александр Беглов («Единая Россия») набрал 61,11 %,

    Максим Яковлев (ЛДПР) — 19,05 %, Павел Брагин (Зелёные) — 10,66 %, Сергей Малинкович (Коммунисты России) —6,84%.

    «Комиссии работали открыто и профессионально. Ни одно сообщение о нарушениях не зафиксировано. Инциденты были — отравление членов избиркомов и полицейских. Но в избирательной системе работают стойкие люди», — заявил Мейксин. Он добавил, что во время выборов были и ЧП — например, заминирования.

    Мейксин добавил, что итоговая явка пока неизвестна, но на 18 часов она была более 34 процентов, а это уже больше, чем пять лет назад.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование длилось 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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    Комментарии 59

    27625416209 Сен 2024 в 00:27
    тьфу!
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