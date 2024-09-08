В петербургском избиркоме объявили первые результаты выборов губернатора. Беглов набирает более 50 % голосов

В петербургском избиркоме объявили первые результаты выборов губернатора. Беглов набирает более 60 % голосов
Как заявил вечером 8 сентября глава горизбиркома Максим Мейксин, по итогам обработки 2,59% бюллетеней Александр Беглов («Единая Россия») набрал 61,11 %,
Максим Яковлев (ЛДПР) — 19,05 %, Павел Брагин (Зелёные) — 10,66 %, Сергей Малинкович (Коммунисты России) —6,84%.
«Комиссии работали открыто и профессионально. Ни одно сообщение о нарушениях не зафиксировано. Инциденты были — отравление членов избиркомов и полицейских. Но в избирательной системе работают стойкие люди», — заявил Мейксин. Он добавил, что во время выборов были и ЧП — например, заминирования.
Мейксин добавил, что итоговая явка пока неизвестна, но на 18 часов она была более 34 процентов, а это уже больше, чем пять лет назад.