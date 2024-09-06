Тихой сапой. В Петербурге началось голосование по выборам губернатора Петербурга

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в 8 утра открылся 1 951 постоянный избирательный участок и 46 временных. Еще 91 участок открыли в садоводствах Ленобласти, Карелии, Псковщины и даже в новых регионах — например в Мариуполе. В ближайшие три дня там будут выбирать губернатора Петербурга. «Фонтанка» вспоминает, как проходила избирательная кампания.



Из официальной страницы избирательной комиссии следует, что в выборах губернатора собирались участвовать 22 человека. Однако даже до появления в этом списке дошли не все. Так, еще до объявления выборов долго обсуждались возможные кандидаты от партии «Новые люди», но в итоге там отказались от участия в выборах из-за невозможности преодолеть муниципальный фильтр. В Петербурге он составляет максимально возможные по закону 10 %. Это значит, что кандидатам в губернаторы нужно заручиться поддержкой от 155 до 162 местных народных избранников из не менее чем 2/3 муниципальных советов города. Отказалась от участия в последний момент и Надежда Тихонова из «Справедливой России». Некоторые коммунисты рекомендовали секретарю городского отделения Роману Кононенко не выдвигаться, а вместо него прочили 77-летнего депутата Бориса Зверева — в итоге во фракции в Заксобрании произошел раскол, а Кононенко муниципальные подписи собрать не смог.



Уже успевшая развесить плакаты по городу Мария Михайлова из «Родины» принесла всего 47 подписей и тут же заявила, что снимает свою кандидатуру и будет помогать кандидату от «Единой России» Александру Беглову. Самым, вероятно, неожиданным для всех стал кандидат-самовыдвиженец Алексей Ковалев, занимающийся помощью фронту. Он сдал в избирком 157 подписей, но затем оказалось, что часть из них рисованные.

По итогам прохождения муниципального фильтра осталось четыре кандидата: действующий губернатор Александр Беглов, выдвинутый «Единой Россией», глава фракции ЛДПР в городском Заксобрании Максим Яковлев, депутат муниципального совета округа «Ульянка» Павел Брагин («Зеленые») и Сергей Малинкович («Коммунисты Петербурга и Ленобласти»).



В истории Петербурга это самые дорогие выборы губернатора: смета, согласно решению избиркома от 18 июня, составляла 1,8 млрд рублей. Пять лет назад избирательная кампания стоила в три раза дешевле, правда, и длилась она всего один день. Из этой суммы 440 млн рублей ушло на оплату работы членов участковых избирательных комиссий по проекту «ИнформУИК» — «Фонтанка» писала, что сотрудники получат за обход квартир до 50 тысяч рублей.

Обратная история с тратами самих кандидатов. Пять лет назад в итоговом финансовом отчете Беглова было указано о тратах 59 млн рублей. Теперь, согласно официальной информации, на 26 августа Александр Беглов потратил 42,3 млн рублей. Его оппоненты в разы меньше: Павел Брагин из «Зеленых» — 1,6 млн рублей, Сергей Малинкович из «Коммунистов России» — 2,3 млн рублей, Максим Яковлев из ЛДПР — 1,3 млн рублей. И это все равно меньше, чем тратили оппоненты Беглова 5 лет назад.



В целом сама избирательная кампания была малозаметна петербуржцам. Даже бесплатное эфирное время кандидаты зачастую игнорировали — вместо запланированной дискуссии по телеканалам транслировали новости или интервью с деятелями культуры, а по радио читали книги — например рассказ Николая Гумилева. Сам же действующий губернатор на дебатах появился один раз, а его оппоненты на них не пришли, и эфир он потратил на пересказ своей предвыборной программы. В другой раз на телеканал «Санкт-Петербург» пришли кандидаты Брагин и Малинкович — оба они сообщили, что довольны работой городских властей. Самым незаметным участником выборов стал представитель ЛДПР Максим Яковлев — он не только не приходил на эфиры, но и в собственном рекламном ролике предпочел не сниматься. Собственно, и в выборах он участвовать изначально не собирался. Порталу «Закс.ру» он говорил, что решение сделать его кандидатом стало для него неожиданным, «но партии не отказывают».



Губернатор Александр Беглов на время кампании не брал отпуск. За летних три месяца работал даже активнее прежнего — принял в Петербурге как минимум 7 федеральных министров, не единожды встретился с президентом Владимиром Путиным, провел совещание со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сопроводил главу СовФеда и своего кандидата в сенаторы Валентину Матвиенко в музее «Россия. Моя история», где открыта выставка про достижения Петербурга. Новорожденным с августа стали дарить полезные подарки при выписке из роддома, плату за детские сады с сентября отменили, в июле заморозили рост тарифов — и это далеко не полный список. Сам же Беглов успел посетить три концерта на заводах, а буквально за день до выборов вышел под софиты Ледового на концерт ко дню промышленника пожелать успехов рабочим, а затем заехал на ТВ, чтобы дать интервью об итогах пятилетки.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выборы губернатора пройдут 6, 7 и 8 сентября. На участках избиратели увидят информационные плакаты о кандидатах. Как писала «Фонтанка», там указаны финансовые декларации: так, согласно ним, Беглов в 2023 году заработал 8,9 млн рублей. Кандидат от ЛДПР Максим Яковлев заработал 4,5 млн рублей, будучи депутатом в Законодательном собрании. Павел Брагин, выдвинутый партией «Зелёные», заработал в ООО «Петро-Васт» 264 тысячи рублей. «Коммунист России» Сергей Малинкович указал доход в 213 тысяч рублей, их он получил в Законодательном собрании Алтайского края.