Тихонова отказалась от участия в выборах губернатора Петербурга, но раскритиковала городские власти

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова отказалась от участия в выборах губернатора Петербурга. Об этом она заявила на партийной конференции 12 июня.
По словам Тихоновой, муниципальным депутатам чинили препятствия, чтобы они не смогли отдать подпись за нее. «Мне приходили сигналы о разговорах в кабинетах, о просьбах не отдавать подпись за меня. Власть просто боится допустить кандидата от СР к губернаторской гонке и умело использует муниципальный фильтр для решения своих задач», — заявила Тихонова. Она добавила, что партия будет готовить наблюдателей и кандидатов для участия в муниципальной кампании и именно таким образом намерена что-то изменить в городе.
К петербургским властям у Тихоновой есть претензии. Она назвала закон о КРТ (реновации) одной из них. А также раскритиковала до сих пор действующие ковидные ограничения, которые запрещают устраивать публичные акции.
Надежда Тихонова заявила об участии в выборах губернатора одной из первых. Для регистрации кандидатом ей нужно было собрать 155 подписей из 84 муниципальных образований города. 4 июня, как писала «Фонтанка», большинство муниципалов сдали свои подписи, в том числе за действующего губернатора Александра Беглова, который выдвинут «Единой Россией».