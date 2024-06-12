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    Тихонова отказалась от участия в выборах губернатора Петербурга, но раскритиковала городские власти

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    Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова отказалась от участия в выборах губернатора Петербурга. Об этом она заявила на партийной конференции 12 июня.

    По словам Тихоновой, муниципальным депутатам чинили препятствия, чтобы они не смогли отдать подпись за нее. «Мне приходили сигналы о разговорах в кабинетах, о просьбах не отдавать подпись за меня. Власть просто боится допустить кандидата от СР к губернаторской гонке и умело использует муниципальный фильтр для решения своих задач», — заявила Тихонова. Она добавила, что партия будет готовить наблюдателей и кандидатов для участия в муниципальной кампании и именно таким образом намерена что-то изменить в городе.

    К петербургским властям у Тихоновой есть претензии. Она назвала закон о КРТ (реновации) одной из них. А также раскритиковала до сих пор действующие ковидные ограничения, которые запрещают устраивать публичные акции.

    Надежда Тихонова заявила об участии в выборах губернатора одной из первых. Для регистрации кандидатом ей нужно было собрать 155 подписей из 84 муниципальных образований города. 4 июня, как писала «Фонтанка», большинство муниципалов сдали свои подписи, в том числе за действующего губернатора Александра Беглова, который выдвинут «Единой Россией».

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