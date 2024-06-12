Тихонова отказалась от участия в выборах губернатора Петербурга, но раскритиковала городские власти

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова отказалась от участия в выборах губернатора Петербурга. Об этом она заявила на партийной конференции 12 июня.



По словам Тихоновой, муниципальным депутатам чинили препятствия, чтобы они не смогли отдать подпись за нее. «Мне приходили сигналы о разговорах в кабинетах, о просьбах не отдавать подпись за меня. Власть просто боится допустить кандидата от СР к губернаторской гонке и умело использует муниципальный фильтр для решения своих задач», — заявила Тихонова. Она добавила, что партия будет готовить наблюдателей и кандидатов для участия в муниципальной кампании и именно таким образом намерена что-то изменить в городе.