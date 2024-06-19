«Вышли, чтобы улучшить». В петербургской КПРФ — революция

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В петербургском парламенте появилась ещё одна фракция, бóльшая часть депутатов которой в партии не состоят. Накануне трое депутатов городского парламента принесли в КПРФ заявления о выходе из партийных рядов. До конфликта коммунистов, похоже, довели выборы губернатора, хотя публично они в этом не признаются.

Как это ни странно, но КПРФ явно отличается от других федеральных парламентских партий — всему виной, поясняют партийцы, замысловатая структура. На местном уровне в партии часто происходит настоящая борьба, на которую повлиять из столицы довольно сложно. В партии могут оказаться и успешно вести свою политическую деятельность и отъявленные оппозиционеры, и партийцы, живущие в согласии с властью. Несмотря на это, все важные политические решения принимают там очень осторожно.



В прошлые губернаторские выборы КПРФ выдвинула режиссера Владимира Бортко. За несколько дней до голосования он неожиданно снялся. В партии тогда гадали, было ли это действительно бескорыстно — ведь такое решение с КПРФ Бортко не согласовал. Теперь, видимо больше не собираясь терять контроль над ситуацией, в КПРФ выбрали кандидатом в губернаторы Романа Кононенко, секретаря городского отделения. Но обсуждались и другие варианты.



Как говорили собеседники «Фонтанки», политтехнологам, работающим на выборах губернатора, больше нравилась картинка, при которой в бюллетене мог оказаться 77-летний Борис Зверев — на его фоне другие кандидаты смотрелись бы совершенно иначе. Зверев сам по себе в КПРФ оказался практически случайно — никакой особой активности он не вел, пока не попал в городской парламент. Депутатом он стал в 2021 году, избравшись по спискам КПРФ от Фрунзенского района (там же, где и в прошлом созыве 20-летний сын депутата от «Единой России», лыжницы Любови Егоровой Виктор Сысоев). В конце прошлого года фракция КПРФ исключила Зверева, так как депутат голосовал совместно с «Единой Россией».



С точки зрения политтехнологий Зверев был бы идеальным антагонистом, однако в КПРФ этой идеей не прониклись или, вернее сказать, прониклись не все. «Тогда, — утверждает собеседник в партии, — нам сказали, что либо вы соглашаетесь, либо мы вам устроим веселье». Кто эти загадочные «они», источник предложил догадаться самостоятельно.

Буквально через пару недель после партийной конференции так и случилось. Пятеро из семи депутатов КПРФ (это вторая по численности фракция в ЗакСе) заявили о том, что не признают лидерство Кононенко, а трое — Ирина Иванова, Дмитрий Дмитриев и Александр Рассудов — вышли из партии.



«Мы вышли из партии, чтобы нашим товарищам было проще и чтобы они не принимали непопулярные решения», — пояснила на брифинге Иванова. Она добавила, что претензий к деятельности фракции и партии у нее накопилось много. Например, сказала она «Фонтанке», одна из них в том, что Кононенко соединил в себе две очень большие и ответственные позиции — должность секретаря партийной организации и главы фракции: «Вы не понимаете, что нас не видно? Что нас не слышно? А сейчас выборы на дворе — муниципальные в том числе, кто будет документы готовить? Кампанию вести?»



Иванову выбрали новым лидером фракции, она пообещала распределить по-новому нагрузку, добиться успехов и результативности и защитить социальность всех горожан.

Кононенко сообщил «Фонтанке», что партийные органы ещё решают, как отреагировать на новую конфигурацию — бóльшая часть фракции КПРФ теперь не просто не состоит в партии, но и находится в открытом конфликте с ней. «Можно только догадываться, что послужило причиной», — отметил он, но распространяться дальше не стал.

Кого будет поддерживать на выборах губернатора вторая половина фракции КПРФ, они пока не решили, сказала журналистам Иванова. Теперь во фракции два кандидата — Зверев все же подал документы и стал самовыдвиженцем. Однако, по информации «Фонтанки», в итоге ни он, ни Кононенко не окажутся в бюллетене — им откажут в регистрации. Эта роль достанется эпатажному представителю «Коммунистов России» (в КПРФ называют ее партией-спойлером) Сергею Малинковичу.



Малинкович как раз на прошлой неделе заявил, что намерен в 2026 году провести свою партию в следующий созыв городского парламента — ведь нынешние коммунисты представляют собой неправильную оппозицию, правильная, заметил он, голосовала бы за принятие городского бюджета, а не против, какие бы претензии к нему ни имела.



Интересно, что в Законодательном собрании КПРФ — это уже вторая фракция, депутаты которой потеряли связь с партией. В «Справедливой России» в прошлом году депутаты во главе с Мариной Шишкиной тоже решили сдать партийные билеты. Объяснением стало то, что Сергей Миронов сотрудничает с Евгением Пригожиным — их союз депутаты не оценили. Кроме того, Пригожин был в открытом конфликте со Смольным и Александром Бегловым. Этот аргумент не проговаривался, однако уже в этом году Шишкина заявила, что на выборах поддержит действующего губернатора Петербурга.

