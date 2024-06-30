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    36-летний кандидат на выборах губернатора сдал в горизбирком подписи несуществующих депутатов

    2003
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    Кандидат в губернаторы Петербурга Алексей Ковалев сдал в горизбирком 156 подписей муниципальных депутатов. Этого достаточно для прохождения муниципального фильтра, но есть нюанс.

    Судя по документу, который опубликовали 30 июня на сайте горизбиркома, за Ковалева подписались оппозиционные депутаты, в том числе и те, которые ими уже не являются. Например, за Ковалева якобы поставил подпись Дмитрий Балтруков. В 2022 году он уехал из России, совет «Смольнинское», в котором он заседал, распустили. Также за Ковалева якобы отдал подпись бывший депутат этого округа Сергей Важенин. Кроме того, якобы свою подпись отдал Виктор Данишевский из Колпино, в последнее время он находился в СИЗО.

    Одну из подписей оставил Владимир Федин из округа «Морской». Сам Федин заверил «Фонтанку», что этого не делал.

    Объяснить, как ему удалось собрать такие подписи, Ковалев не смог, попросив перезвонить позже.

    Алексею Ковалеву 36 лет, он — самовыдвиженец. В соцсетях указано, что он руководит фондом «Новая история» и собирает помощь для участников СВО.

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