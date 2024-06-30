36-летний кандидат на выборах губернатора сдал в горизбирком подписи несуществующих депутатов

Кандидат в губернаторы Петербурга Алексей Ковалев сдал в горизбирком 156 подписей муниципальных депутатов. Этого достаточно для прохождения муниципального фильтра, но есть нюанс.

Судя по документу, который опубликовали 30 июня на сайте горизбиркома, за Ковалева подписались оппозиционные депутаты, в том числе и те, которые ими уже не являются. Например, за Ковалева якобы поставил подпись Дмитрий Балтруков. В 2022 году он уехал из России, совет «Смольнинское», в котором он заседал, распустили. Также за Ковалева якобы отдал подпись бывший депутат этого округа Сергей Важенин. Кроме того, якобы свою подпись отдал Виктор Данишевский из Колпино, в последнее время он находился в СИЗО.