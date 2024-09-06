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Общество «Ничего не открывайте и по ссылкам не переходите». В Общественной палате Петербурга прокомментировали смс-сообщения избирателям

«Ничего не открывайте и по ссылкам не переходите». В Общественной палате Петербурга прокомментировали смс-сообщения избирателям

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10 комментариев

Заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александр Вахмистров предупредил избирателей, что голосование — это их право, а отчитываться об этом никому не нужно. Об этом он сообщил в ходе брифинга 6 сентября в Доме журналиста.

«Не надо ничего открывать. Никто никогда не вправе потребовать подтверждения, голосовал человек или нет. Это его право голосовать — он может совсем не ходить», — заявил Вахмистров. Однако, по его словам, жалоб о том, что от кого-то требуют подтверждения о голосовании, пока в палату не поступало.

В ответ на уточнение, что некоторые сотрудники бюджетных учреждений рассказывали об смс-сообщениях со ссылкой, которую якобы нужно нажать, находясь на УИКе, Вахмистров сообщил, что такие сообщения могут слать мошенники.

«Чтобы ещё смски были.. Либо это с дальнейшими мошенническими действиями и выводом средств. Либо это специально создано для подрыва свободного голосования. Не реагировать [на] смс и не открывать приложений. Естественно, если это злонамеренное действие, то такие люди будут прикрываться «Единой Россией» или губернатором», — добавил он.

По словам Вахмистрова, голосование в Петербурге проходит спокойно, жалоб у Общественной палаты минимальное количество.

В ходе мартовских выборов президента региональное отделение «Единой России» поясняло, что партия открыто распространяет сервис «Гео-СМС». Он помогает учитывать явку на выборах любого уровня и «действует исключительно для сторонников партии, ранее давших свое согласие на обработку персональных данных». «Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление», — добавляли там. Это стало реакцией на сообщения о QR-кодах рядом с участками, которые помогали переходить избирателям на сервис.

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Комментарии
10
ProstoZloy
6 сентября 2024, 12:56
" если это злонамеренное действие, то такие люди будут прикрываться «Единой Россией» или губернатором»" Правильно, так им скорее поверят. Иных действий от этих персонажей никто и не ожидает.
гастарбайтер
6 сентября 2024, 13:40
А статья-то не про мошенничество! А про то, что власти боятся протечек о реальных результатах выборов. В Беларуси такое было в 2020 - пришлось из России колонны силовиков отправлять разгонять протестующих...
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