На избирательном участке в Петербурге задержали наблюдательницу из-за пацифистской надписи на бюллетене. На нее пожаловался член комиссии

Утром 8 августа на избирательном участке в здании ИТМО на улице Ломоносова задержали наблюдателя Марину Попову. В урне для голосования заметили бюллетень с пацифистским высказыванием — и решили, что автор именно она. Девушку увезли в отдел полиции № 28 Центрального района.



Председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов рассказал «Фонтанке», что узнал о ситуации только тогда, когда за наблюдателем уже пришли сотрудники полиции.

«Насколько я понял, решили, что это именно наблюдатель, поскольку это был первый бюллетень. А девушка как раз сама голосовала первой. Так сказал свидетель, который давал показания», — сказал Ермилов