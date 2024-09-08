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    На избирательном участке в Петербурге задержали наблюдательницу из-за пацифистской надписи на бюллетене. На нее пожаловался член комиссии

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    Утром 8 августа на избирательном участке в здании ИТМО на улице Ломоносова задержали наблюдателя Марину Попову. В урне для голосования заметили бюллетень с пацифистским высказыванием — и решили, что автор именно она. Девушку увезли в отдел полиции № 28 Центрального района.

    Председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов рассказал «Фонтанке», что узнал о ситуации только тогда, когда за наблюдателем уже пришли сотрудники полиции.

    «Насколько я понял, решили, что это именно наблюдатель, поскольку это был первый бюллетень. А девушка как раз сама голосовала первой. Так сказал свидетель, который давал показания», — сказал Ермилов

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Секретарь комиссии отмечает, что бюллетень был сложен, но потом раскрылся — так и стала видна пацифистская надпись. В полицию о ней сообщил один из членов комиссии, который попросил корреспондента «Фонтанки» не указывать его имя.

    «Да, я первый увидел и сообщил в полицию. Я посчитал, что это мой гражданский долг», — сообщил «Фонтанке» молодой человек.

    Бюллетень, который стал поводом для задержания, по-прежнему находится в урне для голосования, как это и должно быть. Его уже закрыли сверху несколько других бюллетеней.

    Адвокат задержанной Алена Скачко рассказала, что, по предварительным данным, на девушку хотят оформить протокол по статье о мелком хулиганстве, но какими-либо документами это не подтверждается.

    «Она проголосовала, ее задержали, сейчас никаких пояснений не дает», — отметила адвокат.

    Обновлено:

    В 13:00 адвокат задержанной сообщила «Фонтанке», что на девушку составили протокол по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и оставили ее в отделе полиции до 9 сентября. Со слов дежурного полиции, рассматривается вопрос об оформлении еще одного потокола — по ст. 20.3.3 КоАП (Публичная дискредитация армии).

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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