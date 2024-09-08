На избирательном участке в Петербурге задержали наблюдательницу из-за пацифистской надписи на бюллетене. На нее пожаловался член комиссии

Утром 8 августа на избирательном участке в здании ИТМО на улице Ломоносова задержали наблюдателя Марину Попову. В урне для голосования заметили бюллетень с пацифистским высказыванием — и решили, что автор именно она. Девушку увезли в отдел
Председатель УИК № 2213 Алексей Ермилов рассказал «Фонтанке», что узнал о ситуации только тогда, когда за наблюдателем уже пришли сотрудники полиции.
«Насколько я понял, решили, что это именно наблюдатель, поскольку это был первый бюллетень. А девушка как раз сама голосовала первой. Так сказал свидетель, который давал показания», — сказал Ермилов
Секретарь комиссии отмечает, что бюллетень был сложен, но потом раскрылся — так и стала видна пацифистская надпись. В полицию о ней сообщил один из членов комиссии, который попросил корреспондента «Фонтанки» не указывать его имя.
«Да, я первый увидел и сообщил в полицию. Я посчитал, что это мой гражданский долг», — сообщил «Фонтанке» молодой человек.
Бюллетень, который стал поводом для задержания, по-прежнему находится в урне для голосования, как это и должно быть. Его уже закрыли сверху несколько других бюллетеней.
Адвокат задержанной Алена Скачко рассказала, что, по предварительным данным, на девушку хотят оформить протокол по статье о мелком хулиганстве, но какими-либо документами это не подтверждается.
«Она проголосовала, ее задержали, сейчас никаких пояснений не дает», — отметила адвокат.
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В 13:00 адвокат задержанной сообщила «Фонтанке», что на девушку составили протокол по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и оставили ее в отделе полиции до 9 сентября. Со слов дежурного полиции, рассматривается вопрос об оформлении еще одного потокола — по ст. 20.3.3 КоАП (Публичная дискредитация армии).