На севере Петербурга на избирательных участках разложили QR-коды. Ссылка ведёт на сайт «Единой России»

Как минимум на двух избирательных участках в поселке Песочном журналист «Фонтанки» обнаружил QR-коды, которые ведут на сайт «Единой России». Там предлагают подтвердить факт голосования «ради контроля явки».
Один из кодов висит на стене в УИК № 1257, другой — № 1258.
В 1257-й комиссии «Фонтанке» сообщили, что QR-код нужен, чтобы «некоторые сотрудники» могли подтвердить свое голосование. Однако после уточнения — о каких именно сотрудниках идет речь — бумагу с кодом председатель комиссии убрала со стола, расположенного рядом с рабочими местами членов комиссии.
Подобные QR-коды висели рядом с избирательными участками на президентских выборах в марте. В медиацентре «Выборы-2024» говорили, что «Единая Россия» действительно создала и открыто распространяет сервис «Гео-СМС», помогающий учитывать явку сторонников на выборах любого уровня. «Сервис действует исключительно для сторонников партии, ранее давших свое согласие на обработку персональных данных. Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление», — утверждали в медиацентре. В Общественной палате также отмечали, что «ребята» находятся вне территории самих участков.
В этот раз в Общественной палате достаточно категорично заявили о подобных вещах: руководитель штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александр Вахмистров предупредил избирателей, что голосование — это их право, а отчитываться об этом никто не обязан.