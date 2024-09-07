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    На севере Петербурга на избирательных участках разложили QR-коды. Ссылка ведёт на сайт «Единой России»

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    Как минимум на двух избирательных участках в поселке Песочном журналист «Фонтанки» обнаружил QR-коды, которые ведут на сайт «Единой России». Там предлагают подтвердить факт голосования «ради контроля явки».

    Один из кодов висит на стене в УИК № 1257, другой — № 1258.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: скрин
    Фото: скрин
    Фото: скрин
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    В 1257-й комиссии «Фонтанке» сообщили, что QR-код нужен, чтобы «некоторые сотрудники» могли подтвердить свое голосование. Однако после уточнения — о каких именно сотрудниках идет речь — бумагу с кодом председатель комиссии убрала со стола, расположенного рядом с рабочими местами членов комиссии.

    Подобные QR-коды висели рядом с избирательными участками на президентских выборах в марте. В медиацентре «Выборы-2024» говорили, что «Единая Россия» действительно создала и открыто распространяет сервис «Гео-СМС», помогающий учитывать явку сторонников на выборах любого уровня. «Сервис действует исключительно для сторонников партии, ранее давших свое согласие на обработку персональных данных. Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление», — утверждали в медиацентре. В Общественной палате также отмечали, что «ребята» находятся вне территории самих участков.

    В этот раз в Общественной палате достаточно категорично заявили о подобных вещах: руководитель штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александр Вахмистров предупредил избирателей, что голосование — это их право, а отчитываться об этом никто не обязан.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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