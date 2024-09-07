На севере Петербурга на избирательных участках разложили QR-коды. Ссылка ведёт на сайт «Единой России»

Как минимум на двух избирательных участках в поселке Песочном журналист «Фонтанки» обнаружил QR-коды, которые ведут на сайт «Единой России». Там предлагают подтвердить факт голосования «ради контроля явки».



Один из кодов висит на стене в УИК № 1257, другой — № 1258.