Избиркомы Петербурга могут не пустить кандидатов от «Яблока» на муниципальные выборы. Им указали на ошибки в проведении конференции

Выдвинутые от партии «Яблоко» кандидаты на участие в муниципальных выборах Петербурга начали получать уведомления от территориальных избиркомов. Из них следует, что они сдали неполный комплект документов для участия в выборах.
В партии 11 июля сообщили о том, что такие извещения получили кандидаты, которые хотят стать депутатами в «Коломне» и «Нарвском округе».
«Избирательные комиссии утверждают, что кандидаты не предоставили решений конференции об их выдвижении», — отмечают в «Яблоке». В партии, однако, настаивают, что документы предоставлены: «Кандидаты, получившие «письма счастья», направили жалобы в Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию».
Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке», судя по всему, избиркомы хотят признать недействительной конференцию, где выдвигали кандидатов. «Эта конференция длящаяся — мы не закрывали её с 2022 года, что законом не запрещено. Всех представителей избиркомов мы уведомляли, они присутствовали», — отметили в партии.
На муниципальные выборы «Яблоко» выдвинуло 70 кандидатов на конференции 24 июня. На ней лидер партии Николай Рыбаков заявлял, что эти выборы будут особенными: «Эти выборы принципиально отличаются от всех муниципальных выборов, в которых участвовала наша партия. В этом году мы будем говорить с людьми о праве на жизнь, праве на свободу и мир».
О том, как колоритно прошел последний день для подачи документов в некоторых избиркомах Петербурга, — читайте здесь.