Избиркомы Петербурга могут не пустить кандидатов от «Яблока» на муниципальные выборы. Им указали на ошибки в проведении конференции

Выдвинутые от партии «Яблоко» кандидаты на участие в муниципальных выборах Петербурга начали получать уведомления от территориальных избиркомов. Из них следует, что они сдали неполный комплект документов для участия в выборах.



В партии 11 июля сообщили о том, что такие извещения получили кандидаты, которые хотят стать депутатами в «Коломне» и «Нарвском округе».



«Избирательные комиссии утверждают, что кандидаты не предоставили решений конференции об их выдвижении», — отмечают в «Яблоке». В партии, однако, настаивают, что документы предоставлены: «Кандидаты, получившие «письма счастья», направили жалобы в Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию».

