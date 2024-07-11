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    Избиркомы Петербурга могут не пустить кандидатов от «Яблока» на муниципальные выборы. Им указали на ошибки в проведении конференции

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    6 комментариев

    Выдвинутые от партии «Яблоко» кандидаты на участие в муниципальных выборах Петербурга начали получать уведомления от территориальных избиркомов. Из них следует, что они сдали неполный комплект документов для участия в выборах.

    В партии 11 июля сообщили о том, что такие извещения получили кандидаты, которые хотят стать депутатами в «Коломне» и «Нарвском округе».

    «Избирательные комиссии утверждают, что кандидаты не предоставили решений конференции об их выдвижении», — отмечают в «Яблоке». В партии, однако, настаивают, что документы предоставлены: «Кандидаты, получившие «письма счастья», направили жалобы в Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию».

    Как рассказали «Фонтанке» в «Яблоке», судя по всему, избиркомы хотят признать недействительной конференцию, где выдвигали кандидатов. «Эта конференция длящаяся — мы не закрывали её с 2022 года, что законом не запрещено. Всех представителей избиркомов мы уведомляли, они присутствовали», — отметили в партии.

    На муниципальные выборы «Яблоко» выдвинуло 70 кандидатов на конференции 24 июня. На ней лидер партии Николай Рыбаков заявлял, что эти выборы будут особенными: «Эти выборы принципиально отличаются от всех муниципальных выборов, в которых участвовала наша партия. В этом году мы будем говорить с людьми о праве на жизнь, праве на свободу и мир».

    О том, как колоритно прошел последний день для подачи документов в некоторых избиркомах Петербурга, — читайте здесь.

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    Комментарии 6

    klapaucius11 Июл 2024 в 20:29
    Старый анекдот про сдачу экзамена по истории:
    1) С хорошим блатом - в каком году была атомная бомбардировка Хиросимы ? В 1945-м.
    2) Просто с блатом - в каком году была атомная бомбардировка Хиросимы ? В 1945-м. Сколько было жертв ? 130 тысяч.
    3) Без блата - в каком году была атомная бомбардировка Хиросимы ? В 1945-м. Сколько было жертв ? 130 тысяч. А теперь назовите всех поименно.
    +0−0
    AndrewBarsik11 Июл 2024 в 19:47
    Мне достоверно известно, что людей в этом году не велено пускать на выборы. Сказано, чтобы больше ни одного человека ни в одном органе власти и духу не было.
    +4−0
    495369411 Июл 2024 в 19:46
    "Яблоко" - что это?
    +0−6
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