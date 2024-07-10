Выборгская битва. Как петербургские кандидаты в депутаты с боем прыгали в последний избирательный вагон

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В 109 муниципалитетах Петербурга 10 июля стал последним днём для подачи документов на участие в выборах. Он прошел знакомо — с драками и визитами полицейских.



В этом году впервые повсеместно муниципальные кампании проводят избиркомы, которые подчиняются общероссийской избирательной системе. Именно это должно было, по общему замыслу, сделать местные выборы менее скандальными (чем прошлые, когда всем рулили собственные избиркомы муниципалитетов). Однако все надежды на спокойствие и медийную тишину разбились об электоральный быт Выборгского района.

Фото: Борис Островский Поделиться Поделиться





Ольга Петрова живёт в Парголово, работает в юридическом отделе одной из коммерческих фирм. Политикой, по ее словам, не интересуется, а вот развитием района — вполне. «В политические игры я не играю, просто понимаю, что у "Единой России" не всё получается. Поэтому решила сама попробовать. До этого я писала Надежде Тихоновой, она приезжала к нам — мы вместе боролись с ларьками. У нас был всего один автобус, теперь после запросов два. Поэтому я и решила пойти на выборы», — объясняет Ольга. Она вместе с ещё двумя десятками человек ждала возможности попасть в избирательную комиссию вечером 10 июля. «Первый пакет документов я сдала в понедельник. Тоже приехала в 9 утра, а вышла в 14 часов», — добавляет она. Раньше, по словам Ольги, она не могла прийти из-за работы.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





20-летний Дмитрий Алексеенко последние несколько недель болел. Оправившись, он за день собрал документы и подписи для выдвижения в муниципалитет «Шувалово-Озерки». «Меня сильно поразили прошлые выборы (да, мне тогда было 15), я видел, как кандидаты стучались в закрытые двери. Поэтому решил в этот раз попробовать свои силы. У меня отличные соседи, хорошие одноклассники, все помогают, я хочу заниматься благоустройством», — рассказывает он. По словам Дмитрия, первый пакет документов накануне у него приняли быстро, а второй он не может сдать уже много часов.





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Кровь на паркете. Бывших единороссов не хотят пускать на выборы в Адмиралтейском В этот же муниципалитет собирается избираться Николай Кулаков от «Новых людей». Партию он выбрал, увидев объявление на сайте о наборе кандидатов. «У меня много энергии, хочу чтобы она в хорошее русло пошла, — поясняет он и добавляет. — Постояв в этой очереди, вспоминаешь все рассказы родителей из 80-х ».

В очереди второй день стоит Илья Мохов. Это его третьи муниципальные выборы, правда, до этого вся его активность относилась к округу «Чёрная речка» («Ланское»): на недопуск на выборы в этот совет он жаловался не единожды, а в 2021 году там даже назначили довыборы после обращений активистов в ЦИК и разбирательств. Мохов говорит, что выдвигается от «Справедливой России» в «Левашово», но делает это исключительно, чтобы проверить, как работает комиссия. Накануне, 9 июля, он не смог туда попасть, чтобы подать документы, и после неудачной попытки и взаимодействия с охранниками повис на перекладине турникета. Кандидаты от «Справедливой России» при этом отмечают, что 9 июля с ними в списках были имена кандидатов от «Единой России», но потом их вычеркнули, а после подозрительно знакомые на лицо люди обогнули здание администрации и якобы зашли через чёрный ход.



предоставлено Ильей Моховым

10 июля на подмогу кандидатам пришли сторонники «Общества.Будущее» — движения националиста Романа Юнемана. Несколько членов их команды баллотируются от «Новых людей» в муниципалитеты Выборгского района. Координатор петербургской ячейки «Общества.Будущее» Савва Федосеев был более успешен в попытках прорваться через охрану районной администрации. Он вместе с тремя соратниками попытался забежать в помещение администрации, где расположен избирком, однако двоих схватили охранники. Видео потасовки снял ещё один стоявший в очереди кандидат-самовыдвиженец Борис Островский (по иронии, он сам некогда был главой избиркома, которого критиковали оппозиционные кандидаты). На видео слышно, как Федосеев кричит кандидату: «Вставай, беги в комиссию, чтобы засвидетельствовать, что пришли».



Борис Островский

Около 18 часов в администрацию приехали полицейские и представители городской избирательной комиссии. Первые заинтересовались выходкой компании из «Общества.Будущее», вторые — работой избиркомов. По одному к стоящим в очереди вызвали председателей комиссий, вместе они составили примерные списки и обязались работать до последнего кандидата. По словам члена горизбиркома Дениса Козенко, процесс растянулся из-за того, что кандидаты приносят свои документы только в бумажном виде — приходится всё долго перепроверять.

Когда волна негодования стихла и представители горизбиркома уехали, в дело вступили сотрудники полиции — оказалось, что чиновники и охранники увидели мелкое хулиганство в попытке прорваться в избирком и написали заявление. Федосеева и ещё троих его соратников увезли в полицию.



Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Пока последние кандидаты сдавали документы, соратники Федосеева устроили дежурство у отдела полиции. Там ждали и одного из лидеров «Новых людей» Владислава Даванкова, но его визиту к русским националистам помешали международные встречи на форуме БРИКС. «Не переживайте, всё будет хорошо. Что ж вы сразу нам не позвонили, мы бы приехали, разобрались, почему вас не пускают», — утешал благодушный полицейский соратников Федосеева. Те же в свою очередь писали гневные посты про липовые очереди в избирком, воззвания к губернатору Александру Беглову и от скуки кликали (то есть тапали) на ставшее модным майнинговое приложение с хомяком. Пока всех не отпустили.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»