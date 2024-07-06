Кровь на паркете. Бывших единороссов не хотят пускать на выборы в Адмиралтейском

В администрации Адмиралтейского района Петербурга в тот же день, когда там работали силовики, обыскивая кабинет замглавы Игоря Комарова, произошел еще один потребовавший внимания полиции инцидент. Глава территориальной избирательной комиссии №1 Николай Потеряев, по словам главы местной администрации Адмиралтейского округа и одновременно кандидата от «Справедливой России» Николая Крылова, хлопнул дверью, придавив кандидату ногу, а затем еще и наступил на нее. Подобного рода инциденты довольно часто происходили с оппозиционными кандидатами во время прошлых выборов, только теперь на их месте оказались бывшие единороссы.



Фото: Николай Крылов Поделиться Поделиться





Муниципальные выборы в Адмиралтейском округе объявили позже, чем в других 109 советах, — решение об этом долго не публиковали в муниципальном СМИ. Незадолго до этого депутаты вместе с главой округа Евгением Баркановым вышли из «Единой России», заявив, что партия в районе работает только для отчетов. В ответ в прокуратуре начали изучать деятельность местной администрации по следам прошедшей за полгода до этого проверки Контрольно-счетной палаты. Конфликт, правда, изначально лежал в другой плоскости. Барканов — родственник депутата Госдумы Сергея Соловьева, который как раз избирался от этого района. Соловьева считают ближайшим соратником бывшего спикера Заксобрания и ныне тоже депутата Госдумы Вячеслава Макарова. В бытность спикером Макаров конфликтовал со Смольным. Теперь связанных с ними людей власти воспринимают с настороженностью. Большинство связанных с Макаровым и Соловьевым муниципалов праймериз «Единой России» проиграли. Команду Барканова, впрочем, довольно быстро приняли в свои ряды справедливороссы и выдвинули кандидатами все в том же Адмиралтейском округе.



3 июля, как рассказал «Фонтанке» глава местной администрации и один из кандидатов команды Барканова Николай Крылов, он узнал, что в его документах нашли недочеты. «Мне дали два дня для устранения недостатков, но проблема в том, что в протоколе указано, что документы оформлены некорректно, но не указано, в чем это именно выражается. То есть, что именно я за два дня должен устранить, непонятно», — рассказывает муниципал. Точно такие же ответы получил глава муниципального учреждения Геннадий Никонов.



«По закону нас должны были пригласить на рабочую группу, но этого так и не произошло. На следующий день мы пришли в администрацию, чтобы узнать о том, какие недостатки были найдены в сданных документах, но глава избиркома просто не реагировал на нас», — говорит Крылов. В подтверждение своих слов он прислал видео.



Николай Крылов

«Вот Николай Потеряев, который отказывается нам выдавать перечень недостатков», — говорит на видео Крылов. Он следует за мужчиной по коридору: «Вот Николай Валентинович куда-то убегает, как и вчера. С другой стороны — стабильность». В этот момент Потеряев закрывает дверь коридора, и видео обрывается. По словам Крылова, после этого председатель ТИК два раза прищемил ему дверью ногу, а потом еще и с силой наступил на нее. Во всяком случае именно так изложил события чиновник сотруднику полиции в заявлении, которое зарегистрировали во втором отделе полиции.



Узнать у Потеряева его версию «Фонтанке» не удалось. Услышав, что ему звонит журналист, он заявил, что у него весь день плохо работает телефон, и бросил трубку. Потеряев руководит избиркомом с 2022 года. До этого он, судя по данным ЕГРЮЛ, руководил архангельской федерацией тхэквондо. Так что можно сказать, что Крылову еще повезло.



По словам Крылова, из администрации он поехал в травму — у него смещена ногтевая пластина, нога оказалась повреждена до крови. В ближайшие несколько дней ему придется ходить «на трех ногах», сказал он.



В прошлые избирательные кампании с таким отношением в Адмиралтейском районе сталкивались оппозиционные активисты, которые выдвигались против команды Соловьева на муниципальных и парламентских выборах. Они не могли попасть в избирательные комиссии, их встречали очереди из вероятно подставных кандидатов, сам избирком отказывался собираться, чтобы зарегистрировать кандидатов, активистов били, их агитацию срезали. В основном такой подход практиковали в соседнем с Адмиралтейским округом Екатерингофском. По словам Николая Крылова, в их округе такого не было. «Даже яблочники писали про нас, что единороссы уделали их честно. Сравнивать 2019 год и сейчас некорректно все-таки. Сложно говорить, кто на чьем месте. Но я могу сказать, что все должны решать люди. Дайте им право проголосовать», — добавляет Крылов.



В Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Фонтанке» сообщили, что получили обращения от кандидатов из Адмиралтейского округа. Обращения написаны под копирку, подчеркнули там. Их избирком пообещал рассмотреть в установленные законом сроки.

