Член УИК на Васильевском острове заявила о фиктивном голосовании на дому. «Фонтанку» на участок не впустили

Вечером 8 сентября на избирательный участок №131 на улице Нахимова, 8 не пустили члена комиссии этого УИК Анну Сабурову. Ранее она сообщила о фиктивном голосовании на дому. После этого с участка вместе с полицией вывели и аккредитованного журналиста «Фонтанки».



Как рассказала «Фонтанке» Сабурова, 7 сентября она как член УИК присутствовала на выборах, на ее глазах двое членов комиссии и наблюдатель поехали на надомное голосование. «Нарушение было в том, что никаких отметок в списке избирателей внесено не было, и бюллетени эти по прибытии сразу же загрузились в КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). С заявлениями от избирателей мне ознакомиться не дали. Эта просьба зафиксирована и на камерах, и сегодня утром, 8 сентября, жалобой в ТИК. Сведения из реестра не переносились в списки избирателей сегодня вплоть до середины дня. И только после жалобы в ТИК и прибытия сотрудника из ТИК под ее руководством мы начали вносить», — пояснила Сабурова.

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»







На правах члена комиссии она ознакомилась с одной из книг списка избирателей по дому №23, корпус 2 на улице Беринга — и, по ее словам, увидела среди «надомников» двух своих знакомых. Они ей заявили, что не голосовали на выборах губернатора и муниципальных депутатов, заявления на получение бюллетеней не подавали и домой к ним из УИКа никто не приходил. Оба написали заявления об этом (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Члены комиссии и председатель составили и вручили Сабуровой акт «о нарушении общественного порядка», в котором утверждается, что Сабурова якобы фотографировала списки избирателей, мешала работе комиссии и занималась подсчетом голосов до окончания выборов.



«По словам председателя (УИК — прим. ред.) и представителя ТИК №33 меня якобы отстранили, вручив мне копию акта об этом. На самом деле, акт не об отстранении — отстранить меня без суда не могут, — пояснила собеседница. — Я должна присутствовать при подсчете голосов, как член комиссии, но меня не пускают в здание сотрудники полиции».

Корреспондент «Фонтанки» успел на участок до его закрытия, полиция проверила вещи и впустила. На участке журналист объявил, что он представитель СМИ, попросил записать его в список присутствующих — и предъявил аккредитацию Горизбиркома, которая дает ему право остаться на участке и после его закрытия — на подсчет итогов выборов.

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»