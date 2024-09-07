Слово на букву «К». В Петербурге полиция выезжала на избирательный участок из-за сообщений о «каруселях»

Полиция 7 сентября посетила УИК № 122, который находится в школе № 755 на Васильевском острове, из-за сообщения о «карусельщиках». С еще одним словоохотливым избирателем кандидат пообщался на другом конце города.



В правоохранительные органы обратилась зарегистрированный кандидат в депутаты МО «Васильевский» от «Справедливой России» Светлана Бочарова. Она рассказала корреспонденту «Фонтанки», что заметила несколько человек, проголосовавших сразу на двух УИКах — № 123 и 122.

Бочарова подала жалобу председателю избирательной комиссии № 122, в которой сообщила об этой «неустановленной группе лиц», и подчеркнула, что «одного человека из группы работник УИК № 122 вывела через запасной выход».

Корреспондент «Фонтанки» посетил УИК № 122. Его председатель Григорий Гуляй в разговоре подтвердил, что полиция по вызову приезжала. На вопрос о том, происходило ли описанное в жалобе в действительности, ответил: «Это чистой воды туфта».



Почти одновременно с этим депутат и один из кандидатов МО «Оккервиль» Кирилл Волков заявил в своем блоге о признаках «карусели» на участках его округа в школе № 268. Под этим он понимает выдачу бюллетеней для голосования и за губернатора, и за муниципалов избирателям, которые пришли на УИК по открепительному. Дело в том, что голосовать за муниципальных депутатов можно только по прописке на адресе в округе, где их избирают. Следовательно, при откреплении остается право голосовать только за губернатора. Ошибочная или нелегальная выдача муниципального бюллетеня по открепительному открывает возможность проголосовать незаконно или даже не один раз.

На видео, которое опубликовал Волков, заметно, что на УИК № 1491 юноша пытался уже опустить два бюллетеня в урну для голосования, — и тут выяснилось, что второй ему выдали по ошибке. Волков начинает спорить с главой УИК о том, где зарегистрирован молодой человек, но тот сам подтверждает, что пришел по открепительному.



Председатель УИК № 1491 Мария Лукашина пояснила «Фонтанке», что у нее никаких данных о нарушениях на участке нет, бюллетени выдавали по регламенту, а если кто-то считает иначе — может направить жалобу. В саму комиссию никаких жалоб, по ее словам, не поступало, и в полицию с заявлением о нарушении никто не обращался.



Похожее по сюжету видео Волков опубликовал с соседнего УИК № 1492, причем в этом случае пришедший на участок человек расписался за другого избирателя. При депутате расстановку подписей стали исправлять.



«Этот молодой человек пришел не по открепительному, а как зарегистрированный в округе человек. Мы его нашли в списках. Для голосования по открепительному есть отдельный стол, к нему подходят люди, там в списке всего несколько человек. Просто по ошибке член УИК дал ему подписать не там, или он сам промахнулся — точно не могу сказать», — сказал «Фонтанке» председатель УИК № 1492 Эмиль Теляшев.



Правда, позже Волков опубликовал видео, на котором видно, что он общается с юношей, выходящим с участка. Оно оставляет сомнения в свободе волеизъявления.



Как рассказал Волков «Фонтанке», он видел, как молодой человек, пытавшийся проголосовать на УИК № 1491, пытался прийти еще раз. Кроме того, заметил две компании мужчин на улице, которые выделялись на фоне спокойного потока избирателей. Они ушли сразу после публикации видео с участка.



Сам Волков намерен направить жалобу по зафиксированным инцидентам в Территориальную избирательную комиссию.



Накануне Волков обращал внимание на «феноменальную результативность» группы с урной для надомного голосования, которая вернулась на участок № 1488 со 164 бюллетенями после 7 часов работы.