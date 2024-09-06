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    Те же, там же. Как прошел первый день выборов в Петербурге

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    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    В пятницу 6 сентября в Петербурге началось трехдневное голосование сразу на трех выборах: губернатора, муниципалов и депутата закса от 18 округа. С мартовскими приключениями не сравнить, но приятно увидеть знакомых.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Не март, конечно

    Если вспомнить первый день трехдневного голосования на президентских выборах, то ажиотаж сильно меньше. Тогда очереди выстроились такие, что пришлось на ходу соображать — дело в ответственности или в тревожности. 6-го же сентября, к примеру, на участках Васильевского острова столпотворения не было. УИК № 156 в Колледже судостроения, № 115–117 в Доме молодежи, № 121 в 24-й гимназии имени Крылова корреспондент «Фонтанки» честно посетил, избиратели тянулись не президентской рекой, а губернаторским ручейком.

    Взгляд привлекли молодые люди около школы № 6 на улице Шевченко. Одеты юноши были в гражданскую одежду, но на вопрос подошедшего мужчины один из них уверенно ответил: «Так точно!». Как выяснилось, здесь — на УИК № 134 — голосовали военные. Но не только. Петербуржец среднего возраста, покидая участок, сделал селфи на фоне таблички с номером избирательного участка. На вопрос корреспондента ответил предсказуемо «просят на работе», но в детали вдаваться не стал.

    Очередь из желающих проголосовать журналист таки увидел на УИК № 105, что в школе № 35 на Кадетской линии. Но, как рассказал один из избирателей, все шли от адреса Набережная Макарова, 8. По нему находится Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    УИК № 41 в здании Технологического института расположился в столовой: в дни выборов она не работает, но для студентов и посетителей открывают буфет по соседству. За первые 15 минут работы пришли поставить галочки 10 человек.

    «Сегодня ожидаем больше всего бюджетников. Ни для кого не секрет, что в первую очередь голосуют бюджетники, потому что для них важнее всего выборы губернатора, муниципальных депутатов. Активным, скорее всего, будет и вечер воскресенья. Все-таки выходные люди стараются использовать для себя, для поездок на дачу», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» председатель УИК № 41 Александр Тердунов.

    Напротив выхода из столовой — студенческая зона для селфи, которой может воспользоваться любой желающий.

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    В гимназии №168 на Невском проспекте, 169 расположены два участка, к одному из которых прикрепилось необычное количество человек, желающих проголосовать не по месту прописки, — больше 200. Этот УИК, № 2262, расположен в узком коридоре у гардероба, где компактно размещены столы и кабинки. Второй УИК, № 2265, находится в холле гимназии. К моменту приезда корреспондентов «Фонтанки», около 10:40, оба участка были практически пусты. Но в урнах для голосования уже лежали по несколько десятков бюллетеней в каждой.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    «Как-то люди волнами идут. Только по открепительным были утром», — поделилась с «Фонтанкой» секретарь УИК № 2262.

    В УИК № 2265 тоже отметили, что народ шел рано утром, перед работой. Наблюдатели сообщили, что были избиратели, которые ждали открытия участка у дверей, за 10–15 минут до открытия. «Сразу после открытия начался непрерывный поток. Шли и один за другим, и группами, и вместе с детьми. Примерно через час это закончилось», — рассказал один из них.

    Избирательные участки работают и в ДК связи, который был выведен из эксплуатации из-за состояния фасада. Впрочем, залы внутри выглядят по-прежнему впечатляюще. Здесь работают УИК № 32 и УИК № 26, один из них в статусе «военного». Именно сюда пришел голосовать оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло.

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Оперный певец Василий Герелло голосует в ДК связи
    Оперный певец Василий Герелло голосует в ДК связиФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    «Голосовать стараюсь всегда. Моя жена пришла голосовать одной из первых, в 8 утра. Я считаю, чем раньше, тем лучше: моя душа будет спокойна. Я проголосовал за того, за кого хотел», — рассказал Герелло.

    Мы знакомы

    УИК № 40 Адмиралтейского района организовали в креативно расписанном коридоре школы № 522. Председатель комиссии Артур Журавлев воспринял визит корреспондента «Фонтанки» с тревогой. Уже после того, как имя журналистки внесли в список присутствующих в помещении, глава УИК внимательно рассмотрел удостоверение и прямо спросил: «Чего вы от нас хотите?!». На всякий случай даже позвонил вышестоящему руководству. Наблюдатели от «Единой России» и Общественной палаты каждый раз обращали внимание на попытки корреспондента фотографировать и громко спрашивали: «Разве так можно?». А наблюдатель от «Справедливой России», актер Театра Миронова Илья Мозговой посетовал на недопуск кандидатов и на то, во что превратились выборы в целом. На прощание он вручил «Фонтанке» в подарок свою книгу — политический триллер «Путь депурая».

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    В соседней школе № 307 визит корреспондента восприняли тоже с особым вниманием. Еще во время досмотра вещей на входе один из полицейских позвонил председателю и предупредил, что пришла пресса. Корреспондента сопроводили в отдельное помещение для проверки аккредитации. Примечательно: работа УИК № 42 в этой школе организована так, что секретарь с частью документов находится не на территории участка, а в отдельной комнате, где нет камер видеонаблюдения.

    «Да, там сидит секретарь. Сейчас я закрою дверь. У нее там только протоколы, реестры. Нет, скажем так, важных документов», — пояснила корреспонденту «Фонтанки» председатель комиссии Ольга Аношкина и действительно прикрыла дверь.

    Помещение для секретаря УИК № 42
    Помещение для секретаря УИК № 42Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    На первом этаже посетителей развлекал экран с сериями «Смешариков». Здесь тоже некоторые делали селфи на входе в школу, рядом с вывеской с номером УИК.

    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Избиратель фотографируется
    Избиратель фотографируетсяФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    УИК № 5 Адмиралтейского района известен мартовской историей с видео, после публикации которого Горизбирком организовал проверку, а одна из членов комиссии и избиратель обратились в суд с требованием признать результаты выборов на участке не состоявшимися. Суд пришел к выводу, что достоверность видео, на котором две женщины что-то делают с урной, не доказана. Председатель и секретарь комиссии на этих выборах те же, что и на весенних: учитель музыки Ирина Минякова и учитель обществознания Ирина Боровлёва. Корреспондента «Фонтанки» они встретили вежливо, но с некоторым волнением. Работа УИК организована так, что секретарю выделено отдельное помещение без камер.

    «У нас тут сейф, протоколы, другие документы. Отдельное помещение необходимо, потому что документов много. Да, камер в нем нет. Секретарям рекомендовано работать в отдельном помещении», — пояснила «Фонтанке» Ирина Боровлёва.

    Председатель УИК № 5 Ирина Минякова в комнате секретаря
    Председатель УИК № 5 Ирина Минякова в комнате секретаряФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Председатель УИК № 5 Ирина Минякова на участке
    Председатель УИК № 5 Ирина Минякова на участкеФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    С утра «Фонтанка» отправилась и в один из своих любимых избирательных участков — № 2182 в школе «Петришуле», откуда во время мартовских выборов корреспондента редакции сплавили в полицию по заявлению главы УИК Демида Кириллова. Тогда он твердо стоял на своем: видел, говорит, как человек в красном размахивает руками и нецензурно выражается. Корреспондент тогда без протокола скатался в участок, а вернувшись, решил уточнить у главы УИК, не помстилось ли тому. Но нет, хоть ты тресни, был какой-то ярко одетый дебошир...

    Кириллов и сейчас оказался на месте, приходу журналистки даже обрадовался (это, кстати, отметает версию об аллергии на конкретный цвет, потому что она тоже была в красном). Правда, посетовал, что в прошлой публикации из него «сделали миллионера». Обсудили избирательную классику: пирожки, четыре вида, и чай по более чем демократичным ценам на участках. Впрочем, возможность подкрепиться есть не везде, а только там, где избиркомы располагаются в школах. Полиция на выходе тоже была крайне приветлива, хоть и посетовала, что корреспондентка не захватила пирожков и для стражей полиции.

    На одном из участков в Красногвардейском районе у стенда с муниципальными кандидатами милая пожилая пара активно обсуждала претендентов.

    — Высшее образование, молодая, и в листовках, которые нам клали в ящик, написано «замужем», а про детей ни слова. Детей у нее нет, делать ей нечего, она решила пойти депутатом. Такие люди нам не нужны, — горячился мужчина.

    — Профессия: домохозяин, — фыркнул он, знакомясь с анкетой другого кандидата. — А доход откуда тогда?

    — Жена работает, — влез со своими предположениями корреспондент «Фонтанки» и получил возражение: про супругу в анкете ничего.
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    Втроем обстоятельно обсудили: считать ли настоящей семьей пару без детей, должен ли каждый человек работать, а не бездельничать, и как относиться к тем, кто нынче работает не по профессии, — особенно если отучился на бюджетном.

    Феноменальная результативность

    Ранним утром пятницы у избирательных участков сразу появились дежурные от полиции и МЧС: повышенные меры безопасности в этот раз решили принять, не дожидаясь эксцессов. На большинстве участков вещи посетителей досматривали на входе. Но городская избирательная кампания и здесь уступила федеральной, и в первый день не нашлось ни одного желающего, скажем, вылить в урну зеленку.

    Впрочем, недовольных хватало. Муниципальный кандидат от «Справедливой России» Надежда Шибеко жаловалась на то, что в Центральном районе была большая проблема с недопуском наблюдателей — порядка 70 человек так отцепили в последний момент. Похожее происходило не только в центре.

    Наблюдатели вместе с муниципальным кандидатом на УИК №2265
    Наблюдатели вместе с муниципальным кандидатом на УИК №2265Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
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    Уж вторую кампанию подряд избиратели обращают внимание на сервис «Гео-СМС», с помощью которого можно подтвердить через геолокацию свое появление на участке. В марте у него был помощник в виде QR-кода на подходе к УИК, теперь же пошла информация, что людям приходят СМС-сообщения со ссылкой на нужный сервис.

    В целом «Единая Россия» уже говорила, что «Гео-СМС» — ее разработка для ее же сторонников и его использование добровольно. Но «Фонтанка» решила всё же уточнить у зампредседателя городской Общественной палаты Александра Вахмистрова, как относиться к таким СМС. Он был категоричен: «Не надо ничего открывать. Никто никогда не вправе потребовать подтверждения, голосовал человек или нет… Чтобы еще эсэмэски были... Либо это с дальнейшими мошенническими действиями и выводом средств. Либо это специально создано для подрыва свободного голосования».

    В середине дня «Фонтанка» позвонила главе Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Поводом было сообщение в рабочем чате, где сотрудникам сообщали, что все они должны посетить избирательные участки до 12:00 и направить об этом отчет по форме «ФИО — номер УИК». Получилось вежливо, но коротко: «К сожалению, я ничего не знаю, у меня много работы, до свидания».


    Пока еще депутат МО «Оккервиль» и кандидат Кирилл Волков у себя в телеграм-канале обратил внимание на надомное голосование УИК с опасным номером 1488. По его словам, урна покинула участок в 09:07, вернулась в 16:20 со 164 бюллетенями. «Итого 2,5 минуты на одного человека. Просто феноменальная результативность», — «восхищается» он, добавляя, что во второй рейс урна уехала уже по заявке всего 3 человек.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Наталья Илютина, член УИК № 2021 в Пушкинском районе рассказала «Фонтанке» о странной методичке, которую получила. В ней перечислены права наблюдателей, но не только. Еще и инструкции для УИК: как поступать и что отвечать на претензии. Например, указано, что фото- и видеосъемка на участке и при подведении итогов нежелательна, а если ее не избежать, то расставлять наблюдателей нужно там, откуда не видно пометок в бюллетенях. Если начинается спор — сослаться на статью 152.1 ГК РФ, мол, не получено согласие от всех присутствующих членов УИК и избирателей.

    При подсчете они якобы не должны располагаться вокруг главы УИК, причем это относится не только к наблюдателям, но и к членам комиссии с правом решающего голоса. Можно оградиться стульями.

    Прозрачно и легитимно

    Пока члены участковых избирательных комиссий скучали в школах (после полудня поток избирателей закончился), в Доме журналиста заседали за круглым столом эксперты и кандидаты. Претензий к честности выборов у них не было. Член Общественной палаты Дмитрий Солонников рассудил так: выборы конкурентные, так как есть четыре кандидата, на довыборах в заксобрание — и вовсе пять, а на муниципальных представлено 11 партий. «Не все партии смогли зарегистрировать своих кандидатов — но это проблема тех, кто не смог», — заявил он.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    К слову о конкурентности: согласно последним данным, которые озвучил на брифинге председатель избиркома Максим Мейксин, на муниципальных выборах в бюллетенях оказались 3338 кандидатов на 1560 мест. То есть конкурс — примерно два человека на место.

    Выборы проходят прозрачно и легитимно, а голосование в три дня очень удобно, заявил в ходе круглого стола председатель Детского общественного совета при уполномоченном по правам человека Иван Скворцов. Довольными остались и кандидаты в губернаторы — на обсуждение пришли Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Павел Брагин («Зеленые»). Малинкович заметил, что у него есть претензии только к СМИ: два телеканала не рассказали о нем горожанам. А интернет-медиа писали, что он совсем не критиковал городские власти — это не так, добавил кандидат. Не понравились Малинковичу и данные опроса ВЦИОМ: «Паша симпатичный молодой человек. Но когда нам дают одну цифру — это вызывает глубокие сомнения. Он всем доволен, а я нет».

    Брагин же заметил, что допуск партии «Зеленые» на выборы — это положительный кейс, а проблем на выборах у него не было.

    С ЛДПР вышло чуть хуже. Малинкович поделился своей тревогой с представителем этой партии Павлом Иткиным: «У меня есть опасения, что кандидат от ЛДПР жив». Дело в том, что еще один кандидат в губернаторы Максим Яковлев ни разу не принимал участия лично в выборных мероприятиях. Но Иткин заверил, что кандидат в порядке.

    Добавил благости член горизбиркома Юрий Кузьмин. На брифинге он рассказал, что все, кто подал списки наблюдателей вовремя и корректно, получили возможность допуска их на участки. А «аномально высокие» показатели по количеству желающих проголосовать на дому он такими не считает — люди активно пользуются такой возможностью и просили избиркомы к ним прийти с урной еще летом.

    Интересно, что на участках в этот раз нет цифровых кодов — с их помощью в президентские выборы собирались бороться с фейками. На вопрос «почему» Кузьмин ответил расплывчато: «Это был пилотный проект. Мы посчитали, что других механизмов [для борьбы с фейками] хватит».

    На 15:00 явка на губернаторских выборах составила чуть меньше 10%. Для сравнения: на президентских выборах к тому же времени проголосовали 16,34%. Но всё лучше, чем выборы в Госдуму 2021 года (тогда было 3,72%).


    «Фонтанка.ру»

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Оперный певец Василий Герелло голосует в ДК связи
    Оперный певец Василий Герелло голосует в ДК связиФото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Помещение для секретаря УИК № 42
    Помещение для секретаря УИК № 42Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Наблюдатели вместе с муниципальным кандидатом на УИК №2265
    Наблюдатели вместе с муниципальным кандидатом на УИК №2265Фото: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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