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    Самое смешное видео о выборах: женщина-панда играет с урной для голосования. Горизбирком проводит проверку

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    Фото: кадр из видео
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    Председатель Горизбиркома Максим Мейксин 20 марта сообщил, что инициирована проверка работы во время президентских выборов УИК №5 Адмиралтейского района и ТИК №1, которому она подчиняется. Поводом для проверки стало видео, где две женщины в темноте ползают вокруг урны для голосования на коленях и вбрасывают туда пачки листов. На ролике виден защитный код от «видеофейков» 129031.

    «Председателям поручено предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов», — сказано в официальном канале Горизбиркома.

    На видео, предположительно из УИК №5, которое появилось в сети 20 марта, женщина подползает на коленях к стационарной урне для голосования и вбрасывает туда частями стопку бюллетеней. Со временем ей приходит на помощь ещё одна инициативная девушка. За стеклом, в соседнем помещении, находится мужчина в форме.

    Главная героиня внешне похожа на председателя УИК №5 Ирину Минякову. Она работает учителем музыки в школе №260 Адмиралтейского района.

    «Фонтанка» созвонилась с женщиной и попросила её прокомментировать ситуацию. «С моей точки зрения, видео недостоверное. Вечером я покинула помещение комиссии, и всё. Внутри полицейские оставались», — сказала Ирина.

    В распоряжении «Фонтанки» оказался более длинный, получасовой, фрагмент видео, где женщина еще больше узнаваема и практически неотличима от председателя УИК №5.

    В расширенной версии видео две женщины сначала забрасывают бюллетени в урну, сидя рядом с ней на коленях, а потом энергично трясут её.

    В какой-то момент одна из них даже ложится на пол, обхватив урну руками, а ее напарница придерживает с другой стороны. Вероятно, таким образом они растрясали заброшенные в урну стопки бумаг.

    16 марта, во второй день президентских выборов, одна из членов УИК №5 с правом решающего голоса выразила сомнение в сохранности содержимого урны для голосования, предложила исследовать пломбы и изучить записи с камер видеонаблюдения на участке, чтобы проверить это. По ее мнению, стационарная урна для голосования выглядела не так, как 15-го числа. УИК эту инициативу отклонил, а ТИК на жалобу по этому поводу не ответил.

    Фото: кадр из видео

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