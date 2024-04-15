«Женщину-панду» с урной могут признать фейком. Настоящее видео с избирательного участка покажут в суде

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Суд начал рассматривать иски об отмене результатов президентских выборов на избирательном участке №5 в Адмиралтейском районе. Именно с ним ассоциировали знаменитое видео, которое появилось через несколько дней после голосования: женщины, очень похожие на местных учителей и членов избирательной комиссии, на коленях запихивали в урну бумаги, а затем раскачивали и трясли её. Так в историю вошла «женщина-панда».



Петербургский избирком сразу заявил, что начал проверку. Результаты озвучили спустя месяц — нарушения не подтвердились.



Как всё начиналось В субботу утром, 16 марта, двое из членов избирательной комиссии №5, расположенной в школе на Лермонтовском проспекте, пришли на участок и увидели, что бюллетени, которые ночью хранились в урне, лежат не так, как накануне вечером. Они заметили стопки свернутых бумажек — будто несколько избирателей решили выразить свою волю, одновременно отправив в урну бюллетени. На все вопросы председатель участковой избирательной комиссии и её коллеги разводили руками. В итоге была составлена жалоба, её рассмотрели и отклонили. В вышестоящей территориальной избирательной комиссии тоже не усмотрели ничего удивительного, а также сообщили, что на участке снимать фото и видео могут только СМИ.



После того, как фотографии урны попали в соцсети (пост опубликовали в группе «КПРФ Ленинград»), их начали изучать журналисты. «Не исключено, что приведены тестовые фото при подготовке к выборам еще до старта голосования», — написали журналисты КП. В материале также присутствует комментарий петербургского избиркома — там сообщили, что по итогам первого дня голосования нарушений по процедуре не зафиксировано.

Эротическое видео и его неизвестный автор Спустя три дня после выборов, когда о ситуации в УИК №5 уже все забыли, в сети появилось видео, где две женщины — одна на коленях — подбираются к урне и забрасывают в нее бумаги. Видео появилось в 3 часа ночи 20 марта в телеграм-канале с 80 подписчиками. Внимательные граждане пришли к выводу, что женщины напоминают учителей из 260-й школы, которые одновременно занимают посты председателя и секретаря УИК.



Тогда же в комментариях под постом в соцсетях движения «Наблюдатели Петербурга» пользователь под именем Александр прислал более длинное, 30-минутное, видео. «Я видел, кто-то опубликовывал в группе под постом с фотками выборов, но с утра видео удалили, как и весь пост», — написал Александр.

Журналисту «Фонтанки» он прислал скриншот — скачать видео он успел в ютуб-канале, который ведёт пользователь с ником Николай Розов. Судя по скрину, ролик «Розов» опубликовал 17 марта, а на момент скачивания там было 8 просмотров. «Фонтанка» нашла аккаунт Николая Розова с 6 подписчиками — этого видео в его канале не было, были лишь записи об испытании систем ремонта кораблей.



Судя по всему, канал принадлежит активисту КПРФ Николаю Розову, члену того самого УИК №5. Утром 16 марта он, по данным «Фонтанки», был среди тех, кто заинтересовался положением бюллетеней в урне. Дозвониться до самого Розова «Фонтанка» не смогла — он не взял трубку. В 30-минутном ролике, который Александр прислал в группу «Наблюдателей», женщины не просто вкидывали бумаги в урну, но и трясли её так, что процесс даже немного напоминал эротические игры. Видео с урной и женщиной пользователи соцсетей стали пересылать друг другу с пометкой «18+».



Разоблачение Главная героиня видео схожа с председателем УИК №5 и учительницей музыки Ириной Миняковой. «Фонтанке» женщина сказала, что видео считает фейком: «С моей точки зрения, видео недостоверное. Вечером я покинула помещение комиссии, и всё. Внутри полицейские оставались». 20 марта в петербургском избиркоме заявили, что проводят проверку «по вопросам организации голосования и установления его итогов» на этом участке. «Всё очень неоднозначно», — сказал журналистам председатель горизбиркома Максим Мейксин 22 марта.



Оспорить итоги голосования на этом участке после публикации видео решили адвокат Алексей Царев и член участковой избирательной комиссии №5 от «Справедливой России» Марина Шмелева. Они подали иски в Октябрьский районный суд. 15 апреля прошли заседания по обоим. Шмелевой отказали в вызове свидетелей — Ирины Миняковой, председателя УИК, и Ирины Боровлёвой, секретаря УИК. Никаких данных о том, что на видео были именно они, нет — заявили на заседании представители прокуратуры и избирательных комиссий. Само видео, на которое ссылались истцы, назвали неизвестно откуда взявшимся. В итоге суд постановил запросить оригинал. Его должны принести на следующее заседание, 24 апреля.

После заседания член горизбиркома Олег Зацепа сообщил «Фонтанке», что проверка, которую начинали ещё 20 марта, завершилась: «Ничего не подтвердилось». «Давайте дождемся следующего заседания, не могу говорить об обстоятельствах», — добавил он, когда корреспондент попробовал уточнить, почему видео названо недостоверным.



На УИК №5 на этих выборах не было видеотрансляции. Процесс лишь фиксировал видеорегистратор. Такие решения принимали, в частности, на тех участках, где голосовали военные. Видео с регистратора, согласно регламенту, передается в территориальную избирательную комиссию, но не публикуется в общем доступе. Именно поэтому, по данным «Фонтанки», чиновники, депутаты и члены комиссий всё это время задавали друг другу вопрос: откуда же взялось видео?



Ответ так и не был найден, хотя звучало множество предположений, хватало и конспирологии. Один из собеседников «Фонтанки» в Законодательном собрании заметил, что видео упоминали на совещании довольно высокого уровня, и предположил, что желающие изменить расстановку политических сил в городе могли воспользоваться этим в качестве аргумента.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

