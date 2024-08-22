Пена дней. Что происходит с ДК Связи, который решили подлатать

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дворец культуры работников связи на Большой Морской решили «подлатать» к осени. Историческое здание, уже несколько лет обтянутое защитной сеткой из-за осыпания фасада, попробовали точечно укрепить монтажной пеной — обратили внимание читатели «Фонтанки». В сентябре в этом пустующем дворце откроются два избирательных участка.



«Вышел я вчера вечером на променад — и глядь — началась «реставрация» ДК Связи. Дядя с монтажным пистолетом не отрицал, что это новые владельцы здания театр «Санкт-Петербург Опера» решили облагородить здание. Поскольку, дескать, были какие-то жалобы от прохожих «на грязь». А скоро выборы, в здании будет избирательный участок. И надо, чтоб всё было прилично», — поделился петербуржец Степан.



Он прислал фотографии больших и маленьких «заплат» на здании, закрепленных монтажной пеной.



Фото: читатель «Фонтанки» Степан Фото: читатель «Фонтанки» Степан Фото: читатель «Фонтанки» Степан Фото: читатель «Фонтанки» Степан Фото: читатель «Фонтанки» Степан Поделиться Поделиться





В тот же день, 21 августа, фотокорреспондент «Фонтанки» вышел на разведку и увидел уже несколько другую картину: монтажную пену «обтесали» и сверху постарались замазать штукатуркой.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ДК Связи — выявленный объект культурного наследия. Тот архитектурный облик, который мы видим сейчас, здание получило в 1930-х годах: его перестроили в духе конструктивизма по проекту Павла Гринберга и Григория Райца. До этого, с середины XIX века, здесь была немецкая реформаторская церковь.



Предмет охраны здания включает в себя в том числе архитектурно-художественное решение фасадов, материал отделки цоколя (гранит) и материал отделки фасадов (фактурная штукатурка с разделкой «под руст», то есть имитирующая кладку камнем).



На сегодня, пожалуй, одна из главных угроз для облика ДК Связи — время и простой без реставрации. До недавнего времени здание находилось в распоряжении «Почты России», которая не смогла заняться его восстановлением. Уже не первый год речь идет не только об осыпании штукатурки, но и о возможном постепенном разрушении скульптур, размещенных на фасаде. В январе 2024 здание передали на правах оперативного управления театру «Санктъ-Петербургъ Опера».

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ), проведенная в 2021 году, зафиксировала аварийное состояние фасадов дворца: в любой момент могут обвалиться карнизы, наличники окон, тяги, балюстрада крыши, барельеф и скульптурная группа. «Недопустимым» признано состояние балконов. Выявлена угроза обрушения кровли, крыльца, фрагментов стен.



В рамках капитального ремонта эксперты рекомендовали восполнить утрату кирпичной кладки, воссоздать рельефное покрытие штукатурки, заменить окна и двери на деревянные. А кроме этого — временно снять с фасада скульптуры и барельефы, восстановить их в мастерской и вернуть на место в отремонтированном состоянии. Балконы нуждаются в починке несущих конструкций и воссоздании утраченных элементов. Кирпичные стены в местах трещин было рекомендовано укрепить армированными поясами. Кровлю — заменить, ступени крыльца — отреставрировать.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В комитете по культуре, подведомственным учреждением которого является «Санктъ-Петербургъ Опера», подтвердили, что на здании проводятся работы по обеспечению безопасности для прохожих.

«На фотоснимках представлена работа по временной фиксации слабодержащихся элементов фасада — предотвращение выпадения камней на тротуар. Фрагменты фиксируются, далее закрываются противоаварийной сеткой до проведения ремонтно-реставрационных работ. Пена была удалена, поверхность покрыта шпатлевкой. По информации театра, работы выполнены в части аварийного состояния элементов фасада, они закреплены до проведения ремонта», — объяснили «Фонтанке» в комитете по культуре.



ДК Связи был выведен из эксплуатации в феврале 2024 — отмечают в ведомстве. Это сделали на основании акта осмотра, во время которого было установлено аварийное состояние фасадов, инженерных систем и электросистемы. Здание обеспечили круглосуточной охраной, а инженеры ежедневно осматривают его, фотофиксируют, занимаются предотвращением обрушений, при необходимости заменяют противоаварийную сетку.

«Санктъ-Петербург Опера» в июне направил в комитет по культуре заявку на предоставление субсидии в 2025–2027 годах, чтобы провести работы по консервации ДК Связи и остановить разрушение фасадов. Пока решение о выделении средств не принято, но театр постарается выполнить обязательства по сохранению здания в возможно короткий срок.



По данным сайтов Центральной избирательной комиссии и Санкт-Петербургского горизбиркома, во время сентябрьских выборов 2024 в ДК Связи будут открыты два избирательных участка: УИК №26 и УИК №32. В пресс-службе Горизбиркома подтвердили «Фонтанке», что это так, и подчеркнули, что обычно ремонт зданий и помещений никак не связан с деятельностью избирательных комиссий.

