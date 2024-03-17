«Даже если совершаешь безумство». Почему «Фонтанку» сплавили с избирательного участка по заявлению главы комиссии

В заключительный день президентских выборов корреспондента «Фонтанки» Федора Данилова доставили в отдел полиции № 78 . Перед этим председатель избирательной комиссии заявил полиции об ужасающем поведении гражданина: размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим. Исповедь самого Федора — ниже.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Около 11:30 опаздывающий — грешен — журналист пришел к участку № 2180 . Это школа «Петришуле» на Невском проспекте, 22–24 . Редакционное задание по освещению президентских выборов трудностей не предвещало, аккредитация на месте. У школы стояли правоохранители и пристально наблюдали. Такая у них работа. Тем более незадолго до полудня 17 марта, когда, как сообщала прокуратура, кто-то может попытаться прийти на участки единовременно. Я тоже пристально наблюдал, и у меня тоже такая работа.



«Фонтанка.ру»

Полиция подошла через минут пять-десять. Попросили показать документы. Всё показал: пресс-карту, аккредитацию на выборы и паспорт. Посмотрели, сфотографировали и отошли. Затем еще раз попросили показать, а потом сообщили о задержании.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Причину не называли долго. Аккредитация, кажется, не интересовала. Так мы и стояли кружком с силовиками у участка, в который я даже не успел зайти, больше 30 минут . Некоторые сотрудники уже успели поменяться, а мимо проходили избиратели. Работать мне, кстати, не мешали. Обо всем происходящем докладывал с видео и фотографиями в редакцию, так что растущую к полудню очередь снять удалось.



«Фонтанка.ру»

Из школы через полчаса, когда я уже замерз, вышел полицейский с бумажкой. Оказалось — это заявление председателя УИК. Мне зачитали: некий гражданин размахивал руками, выражался нецензурно, оскорбительно приставал к гражданам, на замечания не реагировал, чем нарушил избирательное право других граждан и препятствовал избирательному процессу. Мощно. Дрался в последний раз в школе, из-за мата делаю замечания даже родственникам… Этим утром успел только с женой поговорить и особо общаться с людьми не планировал. Хотел посмотреть, да и домой поехать. Пришлось же впервые посетить отделение полиции.

К сотрудникам, доставлявшим в отдел, вопросов нет. Сказали, что будет как такси. Так и было. Ехал, смотрел в окно на прекрасные петербургские улицы и думал: еще в прошедшую пятницу я встречал губернатора Александра Беглова на избирательном участке, а теперь вот задержан по заявлению о матерных криках и приставании к гражданам. Пока я находился в отделе полиции, коллеги позвонили председателю УИК Кириллову. Он рассказал, что написал заявление на неизвестного гражданина в красной куртке, который вел себя неподобающим образом. Главное — видел всё своими глазами с расстояния 10 метров. Кириллов убедительно заверил корреспондента «Фонтанки», что сотрудники полиции просто так никого не могли задержать. «Вы же не можете просто показать пальцем на человека и сказать: задержите его. И исходя из ваших слов его задерживают. Должны же быть резкие основания для его задержания», — пояснял он.

Номер, по которому «Фонтанка» дозвонилась, фигурирует на сайте «Лесной ресурс» как телефон компании «Юнион». Демид Кириллов действительно является ее собственником и директором, компания основана в 2017 году, ее годовой оборот составляет около 9 миллионов рублей, занимается она оптовой торговлей химическими материалами. Наверное, это имеет значение, ведь про него сообщается, что в УИК его выдвинуло собрание избирателей по месту работы.

Сам я председателя не видел — либо не запомнил. Руками я махать не мог — максимум пальцами сновал по экрану телефона. Про нецензурщину уже всё написал выше. Про срыв избирательного процесса комментировать странно. В 78-м отделе полиции правоохранители были вежливы и, казалось, понимали абсурдность ситуации. Сидел рядом с девушкой-студенткой. Она рассказала, что ее задержали за кружок подруге в Telegram. Подумал, что такого не может быть, а потом вспомнил свою ситуацию.

Еще с нами находился буйный мужчина. Вроде бы поспорил с каким-то председателем УИК (в отличие от меня, я-то ни с кем не спорил даже). Причину он не назвал — буйного быстро закрыли в камеру. Там он сильно колотил дверь и громко кричал, чтобы ему предоставили возможность проголосовать за президента РФ Владимира Путина.

В общем, полицейские отпустили меня из отдела после объяснений, где я рассказал, что всё в заявлении применительно ко мне — полная чушь. Протокола нет никакого. На свободе оказался в 13:52. Выходит, оторвали сотрудников от настоящей работы. Пришлось снова отправиться к школе № 222 . Один полицейский меня узнал, улыбнулся — я ему в ответ. В этот раз вошел в здание. Второй этаж, несколько коридоров — и вот уже на избирательном участке. Руками не размахивал, матом не ругался. Попросил председателя УИКа Демида Кириллова ответить: как же так получилось-то?

Он был настойчив: всё видел сам, писал заявление на мужчину в красной куртке, который-таки ругался матом и размахивал руками. Откуда этот архетип про руки? Почему меня задержали, а заявление вынесли и зачитали только через полчаса? Как же так вышло, что все документы с моими данными изучили правоохранительные органы еще до задержания, а только потом приняли меня за неизвестного неадеквата в красном?

Надеюсь, возмутителя спокойствия обязательно найдут и глава комиссии Демид Кириллов снова почувствует себя спокойно. Его упорству нахожу объяснение в статусе его страницы во «ВКонтакте». Там цитата из Бальзака: «Всё, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство».