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«Истерить могут те, кто намерен производить фейки». Памфилова заявила об отсутствии ограничений для видеонаблюдения

Памфилова назвала «мифом» ограничения доступа к видеонаблюдению на выборах

Элла Памфилова на заседании ЦИК 12 августа заявила, что ограничение доступа для рядовых наблюдателей к видеотрансляции с избирательных участков во время осенних выборов — «миф». Допуск по логину и паролю она объяснила тем, что Россия живет в эпоху кибервойн. Трансляция заседания ведется на сайте комиссии.

Глава Центризбиркома напомнила про обращение к президенту РФ об ограничении видеонаблюдения на предстоящих осенних выборах (к Владимиру Путину обратилась ассоциация «Голос») и заявила, что это утверждение — передергивание фактов.

Она подтвердила, что трансляция будет осуществляться «не в сеть». «Я не раз говорила, что нет никаких оснований миллиард выбрасывать в пустоту», — сказала Памфилова.

«Я хочу развеять миф, что запретили доступ рядовых наблюдателей. Ничего подобного! Избиратель, если он действительно заинтересован контролировать и в качестве видеонаблюдения... у него есть такое право и возможности, только к праву добавляется ответственность. Это не просто праздное любопытство, извините, как я говорю, диванное наблюдение, бессмысленное созерцание. Хочешь наблюдать? Немножко потрудись пройти минимальный курс наблюдателя. И пожалуйста — в любом центре общественного наблюдения тебя будут ждать. Это адресное квалифицированное ответственное наблюдение», — заявила глава ЦИК.

Она добавила, что «когда спекулируют и говорят, что в 2011 или в 2012 году была такая возможность», сравниваются разные эпохи. «Тогда не было кибератак, кибервойн таких, которые сейчас идут, тогда не назначали Россию целый ряд стран своим врагом. Мы живем в эпоху информационных войн и кибератак», — отметила председатель комиссии.

Памфилова рассказала, что был проанализирован «целый ряд угроз» и принят «целый ряд мер».

По мнению спикера, это вопрос не только «огромных средств», но и национальной безопасности. «Кто нас критикует? Те, кто привык ориентироваться на страны Запада. Но если вы так любите страны Запада, посмотрите: ни в одной европейской стране видеонаблюдения нет. Потому что общество не позволит, потому что это считается вмешательством в частную жизнь. Когда, извините, в киберпространство выходит всё, что происходит. Не каждый хочет, чтобы видели, с кем он идет, где он находится, где он голосует», — сообщила она.

Председатель комиссии зачитала справку от специалистов, в которой утверждалось, что публичный портал всегда притягивает злоумышленников, действия которых могут приводить к нарушению функционирования видеотрансляции. И пояснила: с целью исключения подобных случаев доступ будет возможен только с использованием логина и пароля, принадлежащего конкретному человеку.

«Истерить могут те, кто намерен был производить очередные фейки! Лепить. Делать нечто из ничего. У нас такой опыт есть богатый, когда показывали на видео какие-то факты предыдущих выборов», — сказала Памфилова.

О том, что доступ к наблюдению не будет общедоступным, стало известно в июле. Это решение ЦИК было подвергнуто жесткой критике.

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Комментарии (12)

AndrewBarsik
Когда выгодно, Памфилова апеллирует к опыту "запада" - мол нет у них видеонаблюдения. Действительно нет. Но у них зато есть избирательные комиссии, порядочность членов которых не вызывает сомнений у граждан этих стран. А тот, факт, что власть "на западе" во время выборов меняется, подтверждает, что власть "на западе" не влияет на результаты выборов. А во "встающей с колен" даже зарегистрированные политические партии не могут "пропихнуть" своих представителей в избиркомы. А тех, кто чудом там оказался, к моменту подсчёта принудительно увозят в полицию за придуманные нарушения. Прессу просто бьют и выгоняют с участков. Не знаю ни одного человека, доверяющего избирательной системе. Почти все мои знакомые убеждены в тотальной фальсификации результатов выборов.
NAFTALIN 2000-2036
их (ограничений) там нет.
263824501
Ну совсем, как в песочнице. Сами дураки.
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