В компании «Артис-детское питание» прокомментировали отравление членов участковых избирательных комиссий, которое произошло накануне в Петербурге и уже стало предметом внимания следователей. В компании сообщили, что 7 сентября отправили еду в 48 избирательных комиссий.
Всего комплексные обеды получили 615 человек. «Это был обычный комплексный обед с рыбой. Но нельзя говорить сейчас, что именно с рыбой были проблемы — санитары сейчас разбираются, ведут расследование. Мы открыты и нас постоянно проверяют — мы же кормим детей, а к ним больше требований», — отметили в компании.
Там добавили, что сегодня уже не кормят участников выборов. «У нас не было контракта. Это наша добрая воля была этим заниматься», — отметили в «Артисе».
Напомним, что по данным СК, 30 человек, сотрудники избиркомов, охранники и полицейские, пострадали из-за отравления. На ход выборов ситуация не повлияла, утверждают в горизбиркоме.
В компании «Артис» заявили, что решили сегодня не кормить членов комиссий в Адмиралтейском районе. Вчера там на обед подавали рыбу
В компании «Артис-детское питание» прокомментировали отравление членов участковых избирательных комиссий, которое произошло накануне в Петербурге и уже стало предметом внимания следователей. В компании сообщили, что 7 сентября отправили еду в 48 избирательных комиссий.
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