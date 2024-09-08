В компании «Артис» заявили, что решили сегодня не кормить членов комиссий в Адмиралтейском районе. Вчера там на обед подавали рыбу

В компании «Артис-детское питание» прокомментировали отравление членов участковых избирательных комиссий, которое произошло накануне в Петербурге и уже стало предметом внимания следователей. В компании сообщили, что 7 сентября отправили еду в 48 избирательных комиссий.



Всего комплексные обеды получили 615 человек. «Это был обычный комплексный обед с рыбой. Но нельзя говорить сейчас, что именно с рыбой были проблемы — санитары сейчас разбираются, ведут расследование. Мы открыты и нас постоянно проверяют — мы же кормим детей, а к ним больше требований», — отметили в компании.



Там добавили, что сегодня уже не кормят участников выборов. «У нас не было контракта. Это наша добрая воля была этим заниматься», — отметили в «Артисе».



Напомним, что по данным СК, 30 человек, сотрудники избиркомов, охранники и полицейские, пострадали из-за отравления. На ход выборов ситуация не повлияла, утверждают в горизбиркоме.

