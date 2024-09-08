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    Число отравившихся на избирательных участках в Петербурге увеличилось в три раза

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    За ночь число отравившихся на избирательных участках в Петербурге значительно выросло. Утром 8 сентября следствие сообщает о 30 жителях города, которые обратились за медицинской помощью. Деятельность производителя готовой продукции, которую поставляли на участки, временно приостановлена, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    Накануне «Фонтанка» сообщала о десятке пострадавших. Все они обедали на выборах в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Известно, что это члены комиссий и полицейские. Сотрудники СК посетили помещения, где производились готовые обеды. В ходе осмотра выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

    «Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия, а также лиц причастных к совершению преступления», — добавили в ГСУ СК.

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