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    Выборы

    СК возбудил дело из-за отравления обедами на избирательных участках

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    Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 7 сентября возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    По данным следствия, в больницы с отравлением обратились граждане, обедавшие на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Ранее «Фонтанка» писала о как минимум 10 отравившихся на избирательных участках членах комиссий и полицейских в Адмиралтейском районе. Позже стало известно, что плохо себя почувствовали и члены избиркомов в Княжево. В городской избирательной комиссии говорили, что знают об этом, но на выборы ситуация не повлияла.

    В СК отмечают, что проводят осмотры мест происшествия — судя по видео, цехов, где готовили обеды.

    «Следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — добавили там.

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