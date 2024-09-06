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    Явка на выборах губернатора по итогам первого дня составила почти 17 процентов

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    Данные о явке по итогам первого дня голосования по выборам губернатора Петербурга сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин. По его словам, она составила 16,9%.

    Это — 644 тысячи человек.

    Также Кузьмин рассказал, что явка на довыборах в заксобрание по 18-му округу составила 11,9%. Это — 17 тысяч избирателей.

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