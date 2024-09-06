Явка на выборах губернатора по итогам первого дня составила почти 17 процентов

Данные о явке по итогам первого дня голосования по выборам губернатора Петербурга сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин. По его словам, она
Это — 644 тысячи человек.
Также Кузьмин рассказал, что явка на довыборах в заксобрание по
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Данные о явке по итогам первого дня голосования по выборам губернатора Петербурга сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин. По его словам, она
Это — 644 тысячи человек.
Также Кузьмин рассказал, что явка на довыборах в заксобрание по
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