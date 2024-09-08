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    Жизнь и провокация: горизбирком прокомментировал ночной визит на УИК с полицией и исчезающие чернила

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    В петербургском избиркоме прокомментировали ситуации, которые произошли ночью на избирательных участках. В том числе отдельного внимания удостоилась ситуация в «Сосновой поляне», где члены комиссии вернулись ночью на участок№ 2328, из-за чего на место вызывали полицию.

    «Мы всё проверили вместе с ТИКом. Действительно председатель в избиркоме забыл телефон», — сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин.

    По его словам, на место действительно была кем-то вызвана полиция, но после беседы члены комиссии отпущены. «Конфликта не было. Это жизнь», — добавил он.

    Также Кузьмин подтвердил, что на Васильевском острове накануне нашли ручку со стирающимися чернилами. «Мы уверены, что это провокация. О том, что такие провокации возможны, мы предупреждали», — заявил он, добавив, что ручку изъяли.

    Рассказал Кузьмин и про фотографии в соцсетях с избирательного участка в Адмиралтейском районе № 60. Сообщалось, что наблюдатель сфотографировал урну вечером после закрытия комиссии и утром перед открытием — бюллетени за это время свое положение поменяли.

    «Это провокационные фотографии: непонятно, в какой день они сделаны и в какой комиссии. Это не доказывает ничего. Тем более что эти ящики находятся под наблюдением», — добавил он.

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    ЕДГВыборы в ПетербургеГоризбиркомЦИКУИКТИКЮрий КузьминСосновая поляна
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