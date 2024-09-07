«Я ее изъял». На избирательном участке Васильевского острова пожаловались на ручку со стирающимися чернилами

На Васильевском острове на УИК № 124 обнаружили ручку со стирающимися чернилами. Избиратель оставил жалобу, председатель участковой избирательной комиссии предположил провокацию.
Корреспондент «Фонтанки» в субботу, 7 сентября посетил УИК в который подали жалобу.
Пришедший проголосовать на выборах молодой петербуржец заявил, что ему для подписи в домовой книге для выдачи бюллетеней член УИК «предложил ручку со стирающимися чернилами». Как говорится в жалобе, ручку проверили и оказалось, что чернила стираются при помощи ластика. Как она оказалась на избирательном участке — загадка.
Председатель УИК № 124 Владимир Шушков в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» подтвердил, что такая ручка действительно была на участке, но в домовой книге избиратель поставил подпись обычной ручкой. В местах для тайного голосования она тоже нормальная.
«Откуда-то на столе якобы появилась эта стирающаяся ручка. О чем избиратель сразу же сообщил мне. Мы эту ручку проверили. Она действительно оказалась стирающаяся. Я ее изъял и утилизировал», — рассказал председатель УИК.
На вопрос о происхождении такой ручки Владимир Шушков предположил (подчеркнув, что это только его мнение), что ручку могли принести на участок "с целью провокации".
Член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на вопрос "Фонтанки" ответил, что очень давно не слышал о ручках с исчезающими чернилами, хотя раньше такое было "модно", и выразил уверенность, что это "провокационная информация".
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