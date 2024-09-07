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Общество «Я ее изъял». На избирательном участке Васильевского острова пожаловались на ручку со стирающимися чернилами

«Я ее изъял». На избирательном участке Васильевского острова пожаловались на ручку со стирающимися чернилами

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На Васильевском острове на УИК № 124 обнаружили ручку со стирающимися чернилами. Избиратель оставил жалобу, председатель участковой избирательной комиссии предположил провокацию.

Корреспондент «Фонтанки» в субботу, 7 сентября посетил УИК в который подали жалобу.

Пришедший проголосовать на выборах молодой петербуржец заявил, что ему для подписи в домовой книге для выдачи бюллетеней член УИК «предложил ручку со стирающимися чернилами». Как говорится в жалобе, ручку проверили и оказалось, что чернила стираются при помощи ластика. Как она оказалась на избирательном участке — загадка.

Председатель УИК № 124 Владимир Шушков в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» подтвердил, что такая ручка действительно была на участке, но в домовой книге избиратель поставил подпись обычной ручкой. В местах для тайного голосования она тоже нормальная.

«Откуда-то на столе якобы появилась эта стирающаяся ручка. О чем избиратель сразу же сообщил мне. Мы эту ручку проверили. Она действительно оказалась стирающаяся. Я ее изъял и утилизировал», — рассказал председатель УИК.

На вопрос о происхождении такой ручки Владимир Шушков предположил (подчеркнув, что это только его мнение), что ручку могли принести на участок "с целью провокации".

Член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на вопрос "Фонтанки" ответил, что очень давно не слышал о ручках с исчезающими чернилами, хотя раньше такое было "модно", и выразил уверенность, что это "провокационная информация".

Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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Комментарии
1
Заливщик голосовых планок
7 сентября 2024, 18:25
"Как она оказалась на избирательном участке — загадка" - дааа.. ЗагадоШного в Выборах(ТМ) очень много..
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