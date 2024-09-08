Кандидаты вызвали полицию на избирательный участок в «Сосновой поляне». Они заметили председателя комиссии ночью в школе

Кандидаты в муниципальные депутаты в округе «Сосновая поляна» ночью с 7 на 8 сентября обнаружили, что в школу №385, где расположено несколько избирательных участков, проникли двое. Как рассказала «Фонтанке» кандидат Алина Давыдова, в ночных визитерах она узнала председателя и секретаря участковой избирательной комиссии №2328 Валерия Матвеева и Викторию Кузьмину.



По словам Давыдовой, охранник впустил их в школу, после чего кандидаты вызвали полицию. На видео охранник школы сообщил, что он запустил комиссию, так как «они что-то хотят взять».