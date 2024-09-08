Кандидаты вызвали полицию на избирательный участок в «Сосновой поляне». Они заметили председателя комиссии ночью в школе

Кандидаты в муниципальные депутаты в округе «Сосновая поляна» ночью с 7 на 8 сентября обнаружили, что в школу №385, где расположено несколько избирательных участков, проникли двое. Как рассказала «Фонтанке» кандидат Алина Давыдова, в ночных визитерах она узнала председателя и секретаря участковой избирательной комиссии №2328 Валерия Матвеева и Викторию Кузьмину.
По словам Давыдовой, охранник впустил их в школу, после чего кандидаты вызвали полицию. На видео охранник школы сообщил, что он запустил комиссию, так как «они что-то хотят взять».
Кандидат от «Справедливой России» Алина Давыдова
На место приехали представители МВД и Росгвардии. Пока они осматривали школу, председатель, по словам Давыдовой, пытался покинуть здание, но кандидаты следили за выходами. В итоге, рассказала она, председателя и секретаря увезли в 42-й отдел полиции.
О вызове полиции на место событий рассказала и глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова. Матвеев и Кузьмина на звонки «Фонтанки» не ответили. В горизбиркоме оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Давыдова добавила, что ещё накануне на этом участке у наблюдателей возникли вопросы из-за расположения печати на пломбе, которую наклеили на сейф с бюллетенями. Наблюдатели обратили внимание, что печать «сместилась» относительно текста и предположили, что сейф могли вскрыть.