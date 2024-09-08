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    Кандидаты вызвали полицию на избирательный участок в «Сосновой поляне». Они заметили председателя комиссии ночью в школе

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    Кандидаты в муниципальные депутаты в округе «Сосновая поляна» ночью с 7 на 8 сентября обнаружили, что в школу №385, где расположено несколько избирательных участков, проникли двое. Как рассказала «Фонтанке» кандидат Алина Давыдова, в ночных визитерах она узнала председателя и секретаря участковой избирательной комиссии №2328 Валерия Матвеева и Викторию Кузьмину.

    По словам Давыдовой, охранник впустил их в школу, после чего кандидаты вызвали полицию. На видео охранник школы сообщил, что он запустил комиссию, так как «они что-то хотят взять».

    Кандидат от «Справедливой России» Алина Давыдова

    На место приехали представители МВД и Росгвардии. Пока они осматривали школу, председатель, по словам Давыдовой, пытался покинуть здание, но кандидаты следили за выходами. В итоге, рассказала она, председателя и секретаря увезли в 42-й отдел полиции.


    О вызове полиции на место событий рассказала и глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова. Матвеев и Кузьмина на звонки «Фонтанки» не ответили. В горизбиркоме оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

    Давыдова добавила, что ещё накануне на этом участке у наблюдателей возникли вопросы из-за расположения печати на пломбе, которую наклеили на сейф с бюллетенями. Наблюдатели обратили внимание, что печать «сместилась» относительно текста и предположили, что сейф могли вскрыть.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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