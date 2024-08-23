За QR-коды и терминал ВСМ. С выборов в Петербурге сняли активистов, несмотря на молитвы за русских

Источник: Евгений Павленко/«Коммерсантъ»







Смольнинский районный суд Петербурга в четверг погрузился в изучение аспектов авторского права и его применения на выборах — шесть кандидатов требовали по суду снять своих конкурентов, акцентируя в исках на том, что они не спросили разрешения на публикацию или использование фотографий или товарных знаков при агитации. В суд обратились как оппозиционные активисты, так и единороссы. В одном из процессов, словно нарочно, столкнулись провластный кандидат Равшанбек Курбанов и националист Савва Федосеев.



Утром 22 августа в Смольнинский районный суд выстроилась очередь — стояли бритые пацанчики в трениках, женщины в платках, белокурые девушки, мужчины, в чьей одежде можно было заметить намеки на недавнее военное прошлое. Пришедшие в суд юристы, чьи дела были не у судьи Игоря Андреева, недовольно посматривали на часы. Остальные же пришли поддержать Савву Федосеева, на тот момент ещё кандидата в муниципалитет «Литейный округ», националиста и члена движения Романа Юнемана «Общество.Будущее». Федосеев за последние два года снискал симпатию участников СВО, для которых он регулярно покупал аптечки и собирал деньги на технику. Любой другой бы его оппонент не вызвал бы такую бурю эмоций, как председатель совета «Узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга» кандидат от «Единой России» Равшанбек Курбанов.

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







Горячая фаза их взаимоотношений началась 10 дней назад. Федосеев заявил, что человек, похожий на Курбанова, сорвал его предвыборные плакаты с подъездов — это попало на видео камер наблюдения. Заодно он разместил фотографию самого Курбанова для сравнения с кадром с видео. Подпись к изображениям была достаточно ехидной, а кто-то даже заметил в тексте намеки на разжигание межнациональной розни. Спустя неделю представитель Курбанова обратился в суд, потребовав отменить регистрацию Федосеева на выборах.



Оснований для снятия с выборов на данном этапе немного. Одно из них — нарушение правил предвыборной агитации. Сама по себе агитация — понятие ограниченное, и обычно личные соцсети таковыми не считаются. Однако Курбанову помогло то, что Федосеев напечатал на агитационных визитках, которые предоставил в избирком, QR-код, при наведении на который можно перейти в его телеграм-канал.



Доказав таким образом, что телеграм-канал — это агитационная площадка, юрист Станислав Клинов, представитель истца (и его в этом поддержал избирком), добавил: занимаясь агитацией, Федосеев нарушил авторское право, опубликовав фотографию Курбанова без разрешения. В подтверждение своих слов он вызвал свидетелем Дмитрия Матвеева, журналиста, который сфотографировал на тот момент ещё депутата «Литейного округа» Равшанбека Курбанова для интервью «Спутнику Узбекистана». Накануне суда Матвеев написал в комментариях в одном из телеграм-каналов: гражданин России Курбанов, родившийся в Узбекистане, недавно похоронил племянника, погибшего на СВО. В суде Матвеев подтвердил, что это его фотография, хотя технику, которой он пользовался, он предоставить не может — дело было в 2018 году.

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







Защитник Федосеева Алексей Калугин настаивал, что в посте нет никакой агитации, там не призывают голосовать за или против, а сам телеграм-канал создан задолго до выборов. Юрист Станислав Клинов возражал: из текста складывается мнение о кандидате, да ещё и такое, что теперь Курбанову регулярно пишут сообщения с угрозами; опасаясь за свою жизнь, он даже обратился в МВД.



За спором в зале суда наблюдали около 30 человек. Им пришлось прождать в суде больше четырех часов — в итоге часть сочувствующих уехала по делам. Самыми терпеливыми оказались две пожилых женщины в платках. Одна из них читала псалтырь в ожидании заседания, другая поучала новичков: «Вот видите, сейчас на 9:40 зашли, то есть задержка в суде уже более двух часов, а нам на 10:15. Вы что, первый раз в суде? Уууу.. вот это жизнь у вас. Счастливый человек — за всю жизнь ни разу в суде не побывать». Перед началом заседания дама схватила за рукав адвоката Алексея Калугина: «Как зовут? Алексей? Господи, помоги Вам». И перекрестилась три раза.



Обращение к богу не помогло — Федосеева сняли с выборов под недовольные крики слушателей.



«Совокупность двух обязательных условий для отмены регистрации кандидата на основании закона […], устанавливающего, что запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, — имеет место, поскольку вышеуказанные сообщения — это агитационный материал с использованием фотографий Курбанова Р. Р. без разрешения правообладателя», — написал в решении судья Андреев.



Сразу после этого слушатели испарились, а в зале заседаний остались буквально пара человек. Следующий иск был против активиста Ярослава Кострова, кандидата в «Литейном округе», основания — те же. Но доказательная база — несколько изощренней. Кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Казарин (оппозиционеры подозревают его в сочувствии к действующему главе муниципалитета «Литейный») посчитал, что Костров в группе «Центральный район за доступную среду» опубликовал картинки будущего терминала скоростной железной дороги до Москвы без разрешения автора. В посте новый вокзал и проект скоростной дороги критиковались из-за сноса исторических зданий и переноса пригородного сообщения из центра города. Никакого упоминания выборов не было.



В отличие от Федосеева, у Кострова не было QR-кода на зарегистрированных в избиркоме агитационных материалах. Но в этот раз на помощь истцу пришел избирком. Председатель районной комиссии № 16 Ольга Сердюк заметила, что в оплаченной Костровым агитации он использует логотип группы «Центральный район за доступную среду», а в самой группе немало говорится о кандидатах на выборах. А значит — «можно считать эту группу агитационным материалом, не заявленным в избирком». «Оспариваемый пост о ВСМ также является материалом агитации в плане создания положительного образа кандидата», — добавила она.



Возражения Кострова о том, что пост в этой группе писал не он (он показал на компьютере публикацию — при наведении на неё видно, что автор Виктория), что доступа к публикации постов у него нет, а в контактах группы можно указать кого угодно — хоть судью Андреева, не сработали. Зато юрист Станислав Климов (тот же, что и представлял Курбанова заседанием ранее) приобщил к делу ответ из ООО «Первый проектный институт». Из него следовало, что права на публикацию материалов эксклюзивны и принадлежат институту.



«Судом установлено, что Костровым Я. В. в сети «ВКонтакте» создана страница сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», он же является ее администратором. В описании группы в разделе «Подробная информация» указано, что данное сообщество является командой жителей и активистов Центрального района Санкт-Петербурга. Указанная страница используется Костровым Я. В. в агитационных предвыборных целях для создания положительного образа о себе как о кандидате в депутаты, так и для размещения негативной информации в отношении кандидатов-конкурентов», — написал в решении судья Андреев. С выборов Кострова также сняли.



Последний процесс по аналогичному поводу проводили уже после того, как суд закрылся на вход. С выборов в «Лиговке-Ямской» сняли самовыдвиженку Диану Серую. Бывшая депутат «Смольнинского» участвовала в школе «Лидеры Петербурга», которую организовали на бюджетные деньги, чтобы помочь кандидатам подготовиться к выборам и не только. В рейтинге участников «Лидеров» она регулярно занимала высокие строчки. Серая активно вела соцсети, а также записывала видео интервью с пока ещё действующими депутатами — спрашивала их о том, чего они смогли добиться за 5 лет. В своем телеграм-канале (QR-код на него ведёт с агитационных материалов), как заявила в суде Елена Калинина (тоже самовыдвиженка), Серая публиковала и фотографии, и агитки других кандидатов. Калинина (основная её деятельность — адвокат) утверждает, что не специально интересовалась, что делают ее оппоненты, да и сама никому не говорила, что идет на выборы. И тут кто-то из знакомых прислал ей ссылку на телеграм-канал «Будничный» с 500 подписчиками, где Серая цитировала стихи Калининой. Женщина возмутилась настолько, что даже извинения в день суда принимать не стала.



Впрочем, это бы не спасло — удивительным образом Калининой удалось привести в суд главу муниципалитета «Смольнинское» Григория Ранкова и уже упомянутого выше кандидата из «Литейного» Дмитрия Казарина (это он подавал в суд на Кострова). Оба заявили, что не давали согласия публиковать в канале Серой фотографии и агитационные материалы. Суд принял решение отменить регистрацию Серой.

