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    Суд в Петербурге отменил регистрацию на выборах в «Смольнинском» и «Владимирском» активиста Ярослава Кострова

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    Смольнинский районный суд в Петербурге отменил регистрацию на муниципальных выборах в округах «Смольнинское» и «Владимирский» активиста Ярослава Кострова. Об этом «Фонтанке» 29 июля сообщили в пресс-службе судов, а также подтвердил сам Костров.

    Иск к Кострову подавали кандидаты от «Единой России» Денис Аржанников и от ЛДПР Вадим Овчинников. Претензия касалась места работы Кострова — по мнению истцов, он указал некорректные сведения, в другом случае — по мнению истца, Костров, возглавляя АНО «Центральный район за комфортную среду обитания», не мог собирать сам подписи за свое выдвижение.

    Суд требования истцов поддержал. Кострова сняли с выборов. На данный момент он остается участником выборов в ещё одном муниципалитете — «Литейном».

    Выборы в Петербурге состоятся в сентябре. Выбирать муниципальных депутатов будут в 110 округах города.

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