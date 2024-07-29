Суд в Петербурге отменил регистрацию на выборах в «Смольнинском» и «Владимирском» активиста Ярослава Кострова

Смольнинский районный суд в Петербурге отменил регистрацию на муниципальных выборах в округах «Смольнинское» и «Владимирский» активиста Ярослава Кострова. Об этом «Фонтанке»
Иск к Кострову подавали кандидаты от «Единой России» Денис Аржанников и от ЛДПР Вадим Овчинников. Претензия касалась места работы Кострова — по мнению истцов, он указал некорректные сведения, в другом случае — по мнению истца, Костров, возглавляя АНО «Центральный район за комфортную среду обитания», не мог собирать сам подписи за свое выдвижение.
Суд требования истцов поддержал. Кострова сняли с выборов. На данный момент он остается участником выборов в ещё одном муниципалитете — «Литейном».
Выборы в Петербурге состоятся в сентябре. Выбирать муниципальных депутатов будут в 110 округах города.