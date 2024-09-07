В Петербурге идет второй день выборов. Голосуют даже в автобусах

Выборы находят избирателей даже на даче: для тех, кто не успел закончить сезон или предпочитает провести теплые выходные за городом, открыты выездные участки. Буквально — в автобусах. Проголосовать могут все желающие, не важно, в вашем СНТ стоит участок на колесах или у соседей. «Гастрольных туров» по садоводствам не предусмотрено, время работы стандартное: с 8 до 20 часов. Голосуют только на губернаторских выборах. Так что бюллетень один.



Процедура регистрации избирателей разделена на три этапа: через открепительное в электронном формате на «Госуслугах», через списки, которые формировались заранее, уже после того, как закончился срок подачи заявок на открепительные, а также непосредственно на месте — пишется заявление, секретарь УИКа связывается с районом, откуда голосующий, проверяет, нет ли повторного получения бюллетеня. Если ранее человек не голосовал, то его вносят в список избирателей-дачников, а в УИКе по месту прописки вычеркивают.