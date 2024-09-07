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    В Петербурге идет второй день выборов. Голосуют даже в автобусах

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    В Петербурге продолжается трехдневное голосование на выборах губернатора, муниципальных депутатов и депутата Законодательного собрания в 18-м округе.
    «Фонтанка» показывает фото с мест.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На некоторых участках работают сурдопереводчики, есть специальные папки под бюллетени для слабовидящих. Вот так выглядит эта папка со шрифтом Брайля.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    Выборы находят избирателей даже на даче: для тех, кто не успел закончить сезон или предпочитает провести теплые выходные за городом, открыты выездные участки. Буквально — в автобусах. Проголосовать могут все желающие, не важно, в вашем СНТ стоит участок на колесах или у соседей. «Гастрольных туров» по садоводствам не предусмотрено, время работы стандартное: с 8 до 20 часов. Голосуют только на губернаторских выборах. Так что бюллетень один.

    Процедура регистрации избирателей разделена на три этапа: через открепительное в электронном формате на «Госуслугах», через списки, которые формировались заранее, уже после того, как закончился срок подачи заявок на открепительные, а также непосредственно на месте — пишется заявление, секретарь УИКа связывается с районом, откуда голосующий, проверяет, нет ли повторного получения бюллетеня. Если ранее человек не голосовал, то его вносят в список избирателей-дачников, а в УИКе по месту прописки вычеркивают.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» рассказывала в том числе о жалобах, которые поступают в комиссии различного уровня и в полицию. Член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин ранее подчеркнул, что голосование проходит штатно. «Мы фиксируем минимальное количество обращений, и все их внимательно отрабатываем», — добавил он.

    Напомним, по итогам первого дня голосования на губернаторских выборах накануне явка составила 16,9 %. Подробнее о том, как он проходил, читайте здесь.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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