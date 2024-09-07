Кандидаты пожаловались в полицию на «чернуху». На видео парадные на Заневском обклеивает человек, похожий на педагога и кандидата

Кандидаты в муниципалитет «Малая Охта» написали заявление в полицию. Накануне дома на Заневском проспекте оказались завешаны плакатами с фразой «Фашизм не пройдет» и предложением не голосовать за определенных людей.
Как рассказал «Фонтанке» Павел Журавлев (он кандидат и пока ещё действующий депутат), накануне он и его коллеги обнаружили, что дома в «Малой Охте» завешаны очерняющими их плакатами. Кандидаты обратились к жителям и попросили прислать видео с домофонов. В итоге кадры с расклейщиками нашли — это двое мужчин, которые обходили парадные в 2 часа ночи 6 сентября.
Один из них внешне похож на кандидата от «Единой России», но в партии не смогли ответить, действительно ли на видео он. Сам кандидат, работающий также педагогом в школе, отказался от комментариев, когда «Фонтанка» спросила его, где он был позавчера ночью. На видео мужчины во время расклейки ругаются матом и обсуждают знакомого, который, судя по всему, употребляет запрещенные вещества и алкоголь.
Журавлев добавил, что видео к заявлению в полицию приложили.
Напомним, что в Петербурге 6, 7 и 8 сентября проходят выборы в 110 муниципальных советов и выборы губернатора. Как считают в избиркоме, существенных нарушений на выборах нет.
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».
Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.