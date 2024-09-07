Кандидаты пожаловались в полицию на «чернуху». На видео парадные на Заневском обклеивает человек, похожий на педагога и кандидата

Кандидаты в муниципалитет «Малая Охта» написали заявление в полицию. Накануне дома на Заневском проспекте оказались завешаны плакатами с фразой «Фашизм не пройдет» и предложением не голосовать за определенных людей.



Источник: Предоставлено кандидатами с Малой Охты

Как рассказал «Фонтанке» Павел Журавлев (он кандидат и пока ещё действующий депутат), накануне он и его коллеги обнаружили, что дома в «Малой Охте» завешаны очерняющими их плакатами. Кандидаты обратились к жителям и попросили прислать видео с домофонов. В итоге кадры с расклейщиками нашли — это двое мужчин, которые обходили парадные в 2 часа ночи 6 сентября.



Один из них внешне похож на кандидата от «Единой России», но в партии не смогли ответить, действительно ли на видео он. Сам кандидат, работающий также педагогом в школе, отказался от комментариев, когда «Фонтанка» спросила его, где он был позавчера ночью. На видео мужчины во время расклейки ругаются матом и обсуждают знакомого, который, судя по всему, употребляет запрещенные вещества и алкоголь.

Журавлев добавил, что видео к заявлению в полицию приложили.

Напомним, что в Петербурге 6, 7 и 8 сентября проходят выборы в 110 муниципальных советов и выборы губернатора. Как считают в избиркоме, существенных нарушений на выборах нет.