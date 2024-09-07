В Петербурге у избирательной урны отвалилось дно. Списывать бюллетени не будут

На участке №573 в Калининском районе, в муниципалитете «Финляндский округ» накануне у урны для голосования отвалилось дно. Как рассказал «Фонтанке» кандидат от партии «Новые люди» Олег Рогатчук, перед этим в избирательную комиссию весь день приходили курсанты.
Ситуацию с отвалившимся дном обсуждали 7 сентября на заседании территориальной избирательной комиссии №17. Наблюдатели просили не засчитывать результаты с этой урны, так целостность её была утрачена, а это, по закону, дает возможность не учитывать находящиеся внутри бюллетени. В избирательной комиссии в такой просьбе им отказали — в ответе указано, что сами наблюдатели подтвердили: утраты бюллетеней не произошло.
Рогатчук рассказал «Фонтанке», что на этом участке аномально высокая явка. По данным «ГАС Выборы», к 15 часам 7 сентября там проголосовал уже 51% избирателей (811 человек), что вдвое выше общегородского показателя. Большинство из них пришли вчера. По словам кандидата, в основном голосовали курсанты военных училищ.
Не исключено, что из-за такого большого количества бюллетеней дно стационарной урны и сломалось — бумаги с отметками пришлось собирать по всему полу. Сейчас, добавил кандидат, на участке №573 стоит всего одна урна, у которой дно на месте.