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    В Петербурге у избирательной урны отвалилось дно. Списывать бюллетени не будут

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    На участке №573 в Калининском районе, в муниципалитете «Финляндский округ» накануне у урны для голосования отвалилось дно. Как рассказал «Фонтанке» кандидат от партии «Новые люди» Олег Рогатчук, перед этим в избирательную комиссию весь день приходили курсанты.

    Фото: предоставлено кандидатом
    Фото: предоставлено кандидатом
    Фото: предоставлено кандидатом
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    Ситуацию с отвалившимся дном обсуждали 7 сентября на заседании территориальной избирательной комиссии №17. Наблюдатели просили не засчитывать результаты с этой урны, так целостность её была утрачена, а это, по закону, дает возможность не учитывать находящиеся внутри бюллетени. В избирательной комиссии в такой просьбе им отказали — в ответе указано, что сами наблюдатели подтвердили: утраты бюллетеней не произошло.

    Рогатчук рассказал «Фонтанке», что на этом участке аномально высокая явка. По данным «ГАС Выборы», к 15 часам 7 сентября там проголосовал уже 51% избирателей (811 человек), что вдвое выше общегородского показателя. Большинство из них пришли вчера. По словам кандидата, в основном голосовали курсанты военных училищ.

    Не исключено, что из-за такого большого количества бюллетеней дно стационарной урны и сломалось — бумаги с отметками пришлось собирать по всему полу. Сейчас, добавил кандидат, на участке №573 стоит всего одна урна, у которой дно на месте.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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