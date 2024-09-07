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    Стала известна явка на губернаторских выборах в Петербурге

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    Явка на губернаторских выборах в Петербурге на 15 часов 7 сентября составила 22,68 %. Это 866 тысяч человек.

    Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах депутата в Законодательное собрание на то же время проголосовали 23 тысячи человек — это 14,63 %.

    Отдельно явку на муниципальных выборах не считают, однако ранее в ГИК отмечали, что она будет по объективным причинам несколько ниже, чем на губернаторских.

    Накануне по итогам первого из трех дней голосования явка на выборах губернатора составила 16,9 %. Подробнее о том, как он проходил, читайте здесь.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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