Стала известна явка на губернаторских выборах в Петербурге

Явка на губернаторских выборах в Петербурге на 15 часов 7 сентября составила 22,68 %. Это 866 тысяч человек.



Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах депутата в Законодательное собрание на то же время проголосовали 23 тысячи человек — это 14,63 %.



Отдельно явку на муниципальных выборах не считают, однако ранее в ГИК отмечали, что она будет по объективным причинам несколько ниже, чем на губернаторских.



Накануне по итогам первого из трех дней голосования явка на выборах губернатора составила 16,9 %. Подробнее о том, как он проходил, читайте здесь.