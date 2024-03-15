Горизбирком: явка на выборах в Петербурге составила 30,57%

В первый день голосования на президентских выборах в Петербурге на участки пришли 30,57% избирателей. Это больше 1,16 миллиона человек. Уже в середине дня, на 15:00, Горизбирком зафиксировал рекордно высокую для города явку в 16,34% ( 620 950 человек). Для сравнения: в 2021 году в первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму до 16:00 на участки пришли 3,7% избирателей. А за весь день — 10,6%. По итогам трехдневного голосования в 2021 году явка в Петербурге составила 37,35%. В ходе президентских выборов в этом году отмечают не только беспрецедентно высокую явку, но и происшествия на участках. Так в Московском районе Петербурга была задержана 21-летняя девушка, метнувшая коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два УИКа. Подобные события происходят и в других городах России: некоторые участки пытаются поджигать, на других заливают жидкость (например, зелёнку) в урны для голосования.

«Мы внимательно следим за ситуацией по всей стране. Силовые структуры, правоохранительные органы очень внимательны, принимаются соответствующие решения. Мы видим, что в принципе и так меры безопасности беспрецедентные. Ведь все понимают, в какое время проходят выборы — в условиях специальной военной операции. Дополнительные меры — это вопрос к правоохранительным органам в большей степени, чем к нам», — рассказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

По мнению представителя Общественной палаты Михаила Кузьмина, в этом году российское общество мобилизовалось как раз на фоне боевых действий и информационных атак. «Люди сплотились. Люди говорят: мы избираем верховного главнокомандующего», — заявил Кузьмин. Горизбирком отметил высокую явку еще с 8–9 утра первого дня голосования. В комиссии ожидают большое количество людей на участках и в последний, основной день выборов. В этом году «Единая Россия» запустила интернет-платформу для контроля явки людей на избирательные участки. Подчеркивается, что она ориентирована только на сторонников партии, которые добровольно соглашаются пользоваться платформой. На выходе с участков люди сканируют QR-код, чтобы отчитаться о том, что проголосовали.

В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов.

Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

Кроме того, горизбирком согласовал открытие избирательных участков на 71 судне. Голосовать будут на семи полярных станциях, включая самую северную российскую антарктическую станцию Беллинсгаузен. Оставить голос на кораблях и полярных станциях смогут почти 2000 человек.