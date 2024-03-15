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    Выборы президента

    Горизбирком: явка на выборах в Петербурге составила 30,57%

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    11 комментариев

    В первый день голосования на президентских выборах в Петербурге на участки пришли 30,57% избирателей. Это больше 1,16 миллиона человек. Уже в середине дня, на 15:00, Горизбирком зафиксировал рекордно высокую для города явку в 16,34% (620 950 человек).

    Для сравнения: в 2021 году в первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму до 16:00 на участки пришли 3,7% избирателей. А за весь день — 10,6%. По итогам трехдневного голосования в 2021 году явка в Петербурге составила 37,35%.

    В ходе президентских выборов в этом году отмечают не только беспрецедентно высокую явку, но и происшествия на участках. Так в Московском районе Петербурга была задержана 21-летняя девушка, метнувшая коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два УИКа. Подобные события происходят и в других городах России: некоторые участки пытаются поджигать, на других заливают жидкость (например, зелёнку) в урны для голосования.

    «Мы внимательно следим за ситуацией по всей стране. Силовые структуры, правоохранительные органы очень внимательны, принимаются соответствующие решения. Мы видим, что в принципе и так меры безопасности беспрецедентные. Ведь все понимают, в какое время проходят выборы — в условиях специальной военной операции. Дополнительные меры — это вопрос к правоохранительным органам в большей степени, чем к нам», — рассказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

    По мнению представителя Общественной палаты Михаила Кузьмина, в этом году российское общество мобилизовалось как раз на фоне боевых действий и информационных атак.

    «Люди сплотились. Люди говорят: мы избираем верховного главнокомандующего», — заявил Кузьмин.

    Горизбирком отметил высокую явку еще с 8–9 утра первого дня голосования. В комиссии ожидают большое количество людей на участках и в последний, основной день выборов.

    В этом году «Единая Россия» запустила интернет-платформу для контроля явки людей на избирательные участки. Подчеркивается, что она ориентирована только на сторонников партии, которые добровольно соглашаются пользоваться платформой. На выходе с участков люди сканируют QR-код, чтобы отчитаться о том, что проголосовали.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов.

    Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

    Кроме того, горизбирком согласовал открытие избирательных участков на 71 судне. Голосовать будут на семи полярных станциях, включая самую северную российскую антарктическую станцию Беллинсгаузен. Оставить голос на кораблях и полярных станциях смогут почти 2000 человек.

    Всего в Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 миллиона человек. Более чем 85 тысяч молодых людей придут голосовать в первый раз. 260 тысяч избирателей воспользовались возможностью сменить избирательный участок по месту нахождения.

    В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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    Выборы президента - 2024
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    Комментарии 11

    Гость15 Мар 2024 в 22:44
    Бредятина, а вот школотнонов на улицу под дождик зря выгнали.
    +5−4
    Заливщик голосовых планок15 Мар 2024 в 22:38
    И это ещё карусель(ТМ) не запускали. :)
    +8−4
    Гость15 Мар 2024 в 22:37
    Судя по цифре,это бюджетники ...
    +9−4
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