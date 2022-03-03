Не последний раунд переговоров и последний раунд «Икеи». Восьмой день операции на Украине

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС Поделиться Поделиться







Минобороны отчиталось о поражении в Киеве резервного технологического радиотелевизионного центра в районе Лысая гора. Позднее ведомство объявило о введении режима тишины для эвакуации людей через гуманитарные коридоры. Также военные озвучили свои данные о числе иностранцев в зоне боевых действий — примерно 7 тысяч человек. Министерство предупредило, что иностранные наемники, которые прибыли на Украину, не будут иметь право на статус военнопленных.

Миссия ОБСЕ понесла потери: в Харькове погибла сотрудница специальной мониторинговой группы Марина Фенина. По последним данным ООН, за последнюю неделю беженцами в результате боевых действий на территории Украины стали миллион человек.



С Украины закрыли экспорт газа.



По итогам второго раунда переговоров Киева и Москвы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, организации спецканалов связи для взаимодействия при эвакуации мирного населения. Будет и третий раунд.

Евро на Московской бирже взял очередной исторический рекорд — 124 рубля. В Европе то же самое сделал газ — цена фьючерсов на лондонской бирже перевалила за 2,2 тысячи долларов за 1 тыс. кубометров.

Центробанк усложняет приобретение физлицами на торгах долларов, евро и фунтов: регулятор обязал брокеров брать с клиентов не менее 30% комиссии. После того, как банки подняли ставки по вкладам, граждане понесли свои деньги туда: только в одном ВТБ за три дня на вклады и накопительные счета положили 900 млрд рублей.



Неутешительные экономические прогнозы дают ученые: в этом году инфляция в России может вырасти до 20%, а мировая экономика потерять до 1 трлн долларов.

Россиян планируют защитить с помощью «кредитных каникул», инициатива пока на стадии законопроекта. Сегодня он был внесен на рассмотрение Госдумы.



Празднование международного женского дня может омрачить проблема с логистикой — российские цветочные сети забили тревогу о задержках с поставками цветов. Традиционные дары могут не поспеть к 8 марта. Сетевые магазины ограничивают наценку на хлеб и другие важные товары.



Свою деятельность в России приостановили сети магазинов H&M, Mango и шведский гигант IKEA. Датская компания Lego поставила на паузу поставки конструктора. Список автопроизводителей, которые прекращают завозить в Россию свою продукцию, пополнил Suzuki. Свои заводы в стране остановил Volkswagen и чешская Skoda.



Поредеет на полках в магазинах ассортимент алкопродукции из-за ухода компании-производителя Diageo. Это бренды Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и другие.



В России возобновили продажи смартфонов Apple, магазины Re:Store после двухдневной паузы все же открылись. Ценники обновили, и они впечатляют.



Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что задачи России на Украине будут выполнены, а затягивание переговоров приведет только к тому, что у Москвы появятся дополнительные требования. Вечером выступление президента показали по телевидению. Он пообещал, что семьи погибших на Украине российских военных получат по 7,4 млн рублей, дополнительные выплаты составят 5 млн рублей, а раненые бойцы — по 3 млн рублей. Также глава государства заверил, что оккупация Украины в планы России не входит.

Миллиардер Олег Дерипаска, один из тех, кто ранее высказывался резко против военных действий, назвал «безумием» затягивание переговоров.

В Кремле опровергли слухи, что в стране будет введено военное положение, а мужчин перестанут выпускать за границу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «уткой».



Две бывшие союзные республики — Грузия и Молдова — изъявили желание стать членами Евросоюза.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил, что совет директоров принял решение ликвидировать и радиостанцию, и сайт СМИ. Но пока редакция продолжит работы на YouTube и в соцсетях. Телеканал «Дождь»* объявил, что временно прекращает работу, но предупредил, что это «не сдача». В российских городах восьмой день подряд продолжаются антивоенные акции протеста, по данным проекта «ОВД-Инфо»**, в 18 городах задержано уже более 300 человек.



Одна из немногочисленных хороших новостей накануне больше неактуальна: Паралимпийский комитет сначала допустил российских и белорусских спортсменов выступать в Пекине, но теперь передумал. Мы остались еще и без «Формулы-1» — контракт с промоутером Гран-при России расторгнут. Российские спортсмены выступили с заявлением об отстранении от международных стартов: припомнили Югославию, Ирак, Афганистан и Африку. Участия в соревнованиях и выставках, кстати, лишились собаки и кошки.



Эрмитаж-Амстердам в Нидерландах разорвал отношения с Эрмитажем в Петербурге.



* «Дождь» признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2021 году.

**«ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, в 2021 году.

