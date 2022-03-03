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Минобороны: Вводим режим тишины для эвакуации людей с Украины через гуманитарные коридоры

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Российское Минобороны днём 3 марта объявило о том, что ВС устраивают режим тишины, чтобы эвакуировать граждан с Украины через гуманитарные коридоры.

По данным министерства, военные РФ обеспечили безопасный выезд из Киева 180 человек из миссии ООН. При этом Минобороны подчёркивает, что десятки тысяч жителей остаются заблокированными в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе, Сумах и других украинских городах.

Кроме того, Минобороны сообщает о том, что в Харькове попали под вражеский обстрел граждане Китая, которые пытались перейти на территорию России. Ранены двое.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (6)

Andreev1970
Люди - это не спички, которые засунул в коробок и убрал временно на полку.
SNOW
Надеюсь что граждане Украины, которых армия РФ так великодушно выпускает из оккупированных (наркоманами) украинских городов, предварительно денацифицирована и демилитаризована.
VKuser49193372
И противнику будет время спокойно перевооружиться.
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