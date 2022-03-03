Минобороны: Вводим режим тишины для эвакуации людей с Украины через гуманитарные коридоры

Российское Минобороны днём 3 марта объявило о том, что ВС устраивают режим тишины, чтобы эвакуировать граждан с Украины через гуманитарные коридоры.



По данным министерства, военные РФ обеспечили безопасный выезд из Киева 180 человек из миссии ООН. При этом Минобороны подчёркивает, что десятки тысяч жителей остаются заблокированными в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе, Сумах и других украинских городах.

Кроме того, Минобороны сообщает о том, что в Харькове попали под вражеский обстрел граждане Китая, которые пытались перейти на территорию России. Ранены двое.

