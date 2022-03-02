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Боевые действия на Украине

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Минобороны впервые назвало число погибших военных: хроника спецоперации на Украине

Собираем всю информацию в режиме онлайн

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

Downdetector.ru
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Минздрав заявил, что Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе из перечня жизненно важных, сообщает РИА Новости. В Минпромторге говорят, что Россия и дальше будет взаимодействовать с иностранными производителями лекарств, они не планируют ограничивать свою работу в стране.

Downdetector.ru
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Правительство Великобритании считает важным сохранение дипломатических связей с Россией, поэтому британское посольство в Москве продолжает работу, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает ТАСС.

Downdetector.ru
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Компания Apple анонсировала презентацию своих новинок 8 марта. Ранее она официально объявила, что приостановила все продажи своей продукции в России в ответ на военные действия России на Украине.

В компании добавили, что действие системы Apple Pay уже было ограничено.

Downdetector.ru
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Украине создать ядерное оружие.

— Есть технический, технологический потенциал [для создания Украиной ядерного оружия]. Об этом говорил президент [РФ] Владимир Путин, наши эксперты также комментировали эту ситуацию. Могу ответственно заявить, что мы этого сделать не позволим. <...> Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться, — заявил министр в интервью телеканалу Al Jazeera.

Downdetector.ru
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ЕС направит помощь Украине в размере 600 млн евро 15 марта, передает ТАСС со ссылкой на Минфин Франции.

Downdetector.ru
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Авиакомпания «Аэрофлот» планирует 4 марта выполнить специальный рейс из Кипра для возвращения россиян на родину.

Downdetector.ru
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Путин и премьер Израиля поговорили по телефону. Каждый высказал свою позицию по Украине. Лидеры договорились продолжить контакты, сообщает кремлевский пул.

Downdetector.ru
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В офисе Зеленского подтвердили, что украинская делегация едет на переговоры с Россией.

Downdetector.ru
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Сегодня сбоит YouTube — это видно по числу жалоб пользователей из России. Роскомнадзор несколькими часами ранее заявлял, что не блокировал.

Downdetector.ru
Downdetector.ru
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В ответ на санкции Роскосмос усилит российские орбитальные группировки наблюдения, связи, навигации, заявил Дмитрий Рогозин.

Downdetector.ru
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Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска.

За проголосовало 141 государство, против — 5 (это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались — 35 (среди них Индия, ЮАР, Китай, Казахстан, Ирак, Иран, Куба).

Downdetector.ru
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Вот что предлагает внесенный в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ:

  • за изготовление и распространение фейков — до трёх лет лишения свободы;
  • если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с помощью интернета — от пяти до десяти лет;
  • если есть общественно опасные последствия — до 15 лет;
  • ответственность грозит тем распространителям фейков, которые заведомо знали, что они ложные.
Downdetector.ru
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Коротко о том, что произошло за минувший день:

  • Россия и Украина объявили о втором раунде переговоров, на котором обсудят прекращение огня. Встреча состоится завтра в Беловежской пуще;
  • Роскомнадзор заблокировал «Эхо Москвы», признанный иноагентом телеканал «Дождь» и издание The Village;
  • Владимир Путин запретил вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. Указ действует со 2 марта;
  • Apple прекратила продажи своей техники в России и объявила об ограничении работы Apple Pay;
  • Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка;
  • правительство объявило о льготах для IT-отрасли в России: компании на три года освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольных органов, а сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии;
  • Госдума планирует до конца недели рассмотреть закон о наказании до 15 лет колонии за фейки про действия военных.

Все подробности мы собрали в этой онлайн-трансляции.

Downdetector.ru
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Ранее стало известно, что российская и украинская делегации встретятся на втором раунде переговоров. Они пройдут завтра в Беловежской пуще. Делегация РФ уже на месте, приезд представителей из Киева ожидается к утру.

Стороны готовы обсудить прекращение огня.

Downdetector.ru
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В оборонном ведомстве также рассказали об итогах семи дней спецоперации:

  • поражено 1533 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция;
  • уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе;
  • 484 танка и других боевых бронированных машин;
  • 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 336 единиц специальной военной автомобильной техники;
  • 47 беспилотных летательных аппаратов.
Downdetector.ru
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В Минобороны также подчеркнули, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.

Downdetector.ru
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Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли. 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве.

Министерство ранее упоминало о гибели наших военнослужащих, однако точное число жертв не называлось.

Downdetector.ru

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Комментарии (38)

274451805
Как только минёт 4-е марта (т.е. будет объявлено Военное положение и всеобщая мобилизация) количество ПРОШЛЫХ спецоперации огласят в 5000+ но оно, уже, никого особо волновать не станет....
Все в сравнении, господа!
Все в сравнении
ssr
Наши молодцы и достойных украинцев считают.
266094080
Война уже проиграна.
Вместо "денацификации" получается "депутинизация".
Украинцы сделали то, что должны были бы сделать сами россияне.
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