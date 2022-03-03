Россиян решили защитить от санкций кредитными каникулами

Законопроект о защите граждан России от недружественных действий других стран предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Документ внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе.



«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» <...> до 30 сентября 2022 года», — цитирует 3 марта текст проекта РИА Новости.

