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Россиян решили защитить от санкций кредитными каникулами

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Законопроект о защите граждан России от недружественных действий других стран предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Документ внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» <...> до 30 сентября 2022 года», — цитирует 3 марта текст проекта РИА Новости.

Там указывается, что срок может быть продлен по решению правительства РФ.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о продлении срока уплаты налогов. Он позволяет кабмину издавать правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года «приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов».

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Комментарии (10)

Alex000
А если читать совсем внимательно, то в материале написано интересное:

"ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению"

Т.е. банки смогут выставлять любой удобный им % :D
Офигительная помощь населению.
daisychain
Ага, особенно интересна стабильность всего этого карточного домика, когда, во-первых, народ ломанулся забирать бабло из банков, во-вторых, банки подняли проценты по вкладам до 20% и выше, и в-третьих, проценты по кредитам остались прежними, и даже те можно не отдавать.
Дежурный врач
Удивительно, но я все-таки дожил до краха бакинского! Большой тебе привет, Федеральная резервная система США! Кому интересно, в сети много статей о ближайшем будущем надутого, как цыганами лошадь соломинкой через анус доллара.
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