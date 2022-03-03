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«Шкода» останавливает работу в России

Чешская автомобильная компания Skoda объявила о том, что останавливает свою деятельность в России.

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В связи с решением совета директоров Volkswagen AG о немедленной приостановке производства автомобилей в России до дальнейшего уведомления компания Skoda, которая также входит в немецкий концерн, останавливает работу производственных площадок в Калуге и Нижнем Новгороде. Аналогичным образом немедленно прекращается экспорт машин в Россию. Об этом говорится в сообщении чешского автопроизводителя 3 марта.

Volkswagen Group Rus объявляла о прекращении поставок еще 26 февраля, а сегодня, 3 марта, концерн принял окончательное решение об остановке российского производства.

О простое заводов в РФ из-за нехватки компонентов сообщали также Renault, Volkswagen, BMW, Hyundai. Поставки своей продукции в Россию остановили General Motors, Porsche, Harley-Davidson, Volvo, Scania, Ericsson, Mazda, Honda, Suzuki. О мрачных перспективах российского авторынка читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Pilat
Интересно, а от поставок на свои конвейеры компонентов производимых в В России, и в частности в Санкт- Петербурге они тоже откажутся? :-)))))
Я помню как они пару лет тому назад голосили когда один из поставщиков из Питера задержал поставки в германию.
NikIvanov
Дожили. Спасибо сами знаем кому...
Абамба
смешно смотреть, как голосят гиены. Что тут, что на отстойниках типа хабра "ой, что мы будем кушать, где мы будем греть наши пузики...". Похоже, что кое-кто скоро пойдет на работу )
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