«Шкода» останавливает работу в России

В связи с решением совета директоров Volkswagen AG о немедленной приостановке производства автомобилей в России до дальнейшего уведомления компания Skoda, которая также входит в немецкий концерн, останавливает работу производственных площадок в Калуге и Нижнем Новгороде. Аналогичным образом немедленно прекращается экспорт машин в Россию. Об этом говорится в сообщении чешского автопроизводителя 3 марта.



Volkswagen Group Rus объявляла о прекращении поставок еще 26 февраля, а сегодня, 3 марта, концерн принял окончательное решение об остановке российского производства.