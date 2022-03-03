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Экспорт газа с Украины закрыли

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«Укртрансгаз» 3 марта объявил о временном запрете экспорта газа с Украины, передаёт ТАСС.

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад"», — написал 3 марта в Facebook Сергей Перелома, исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — оператора подземных газохранилищ Украины.

По его словам, соответствующий приказ подписало Минэнерго в связи с боевыми действиями на Украине.

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Комментарии (13)

houspi
Операция по дегазации удалась.
Инкогнито2021
7-й день войны!! они только газ перекрыли
SNOW
щас еще газопровод рванут для убедительности, и дяде Вове станет совсем нечем крыть.
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