Экспорт газа с Украины закрыли

«Укртрансгаз» 3 марта объявил о временном запрете экспорта газа с Украины, передаёт ТАСС.



«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад"», — написал 3 марта в Facebook Сергей Перелома, исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — оператора подземных газохранилищ Украины.

По его словам, соответствующий приказ подписало Минэнерго в связи с боевыми действиями на Украине.

