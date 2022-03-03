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«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили наценки на хлеб и другие важные товары

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Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта ограничивают наценки на некоторые товары — социально значимые. Наценки не могут быть выше 5%.

«С сегодняшнего дня «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5%. Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей», — говорится в телеграм-канале ФАС.

Ограничение касается четырёх категорий: хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция, овощи для борща.

«Магнит», «О'Кей» и «Ашан» ранее тоже ограничили на 5% наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и «борщевой набор».

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Комментарии (13)

265060639
Кофе зато подешевело - было 123, стало 169. Так что не врите, всё очень хорошо.
Денеб
Социально значимые товары - это т.н. "красная цена".....Самые бросовые продукты.....
Денеб
Вот радость-то! Живём! Ударим по врагу молочкой на пальмовом масле!
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