«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили наценки на хлеб и другие важные товары

Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта ограничивают наценки на некоторые товары — социально значимые. Наценки не могут быть выше 5%.



«С сегодняшнего дня «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5%. Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей», — говорится в телеграм-канале ФАС.



Ограничение касается четырёх категорий: хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция, овощи для борща.